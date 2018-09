Das Jahr 2018 neigt sich langsam aber sich derm Ende. Und mittlerweile kann man sagen, dass Slot-Entwickler wie NetEnt, Microgaming, Playtech und Yggdrasil in den Augen vieler ihre Versprechen gehalten und einige laut Fans der besten Online-Slots im Jahr 2018 entwickelt haben.

Die Anzahl der heute verfügbaren Spiele, die neue Spielweisen und aufregende Möglichkeiten bieten, sich die Langeweile zu vertreiben und wer es riskiert auch vielleicht Geld zu gewinnen, ist erstaunlich. Traditionelle Spielautomaten sowohl physisch als auch virtuell gibt es natürlich schon lange und locken eingefleischte Fans sicher nicht mehr an. Das mag sicherlich der Grund sein, warum die Entwickler immer neue Games herausbringen.

Penguin City

Dieser neue Spielautomat von Yggdrasil Gaming ist eines der besten Games, die im August 2018 gespielt werden können. Bei Penguin City gilt es einer Gruppe von Pinguinen zu helfen, ihre Freiheit zu finden und vor dem bösen Kaiserpinguin zu fliehen, einem bösen Restaurantbesitzer, der sie dazu zwingt, unmenschlich viele Stunden zu arbeiten. Klingt komisch, ist aber so.

Dieses neue Spiel bietet ein RTP von 96,2 Prozent und 243 Gewinnlinien, die auf fünf Walzen verteilt sind. Obwohl Ygggrasils Penguin City kein progressiver Jackpot Slot ist, gibt es einen Jackpot Gewinn von 250 Münzen.

Wolves! Wolves! Wolves!

Wolves! Wolves! Wolves! ist ein neues Playtech Game mit fünf Walzen und 40 bis 100 Gewinnlinien.

Dieses Slotmaschinenspiel bringt einen in die schneebedeckten Wälder Nordamerikas und lässt den Spieler eine mystische Welt entdecken.

Gespielt werden kann problemlos auf dem Desktop PC und auch mobile Mobile und die Einsätze reichen von .20 bis zu 1.000. Der (feste) Jackpot dieses Slots beträgt 1.500 Münzen.

Wolves! Wolves! Wolves! steht bei sunnyplayer für Freeplay und Echtgeld zur Verfügung.

Pixel Samurai

Pixel Samurai ist ein spannender und aufregender Spielautomat für Spieler, die (mindestens) in den Dreißigern sind. Der Grund ist, dass wir einfach mal davon ausgehen, dass die meisten Jüngeren nicht verstehen, was an einer pixeligen 8-Bit-Grafik so besonders sein soll. Wer aber mit einem Atari Joystick in der Hand aufgewachsen ist und immer noch den Amiga 500 für einen der besten Personal Computer aller Zeiten hält – wird uns verstehen.

Pixel Samurai ist ein Retro-Slot, der sich wie ein wunderschönes 8-Bit-Arcade-Spiel anfühlt, in dem man ein Team gut trainierter und tapferer Samurai zum Sieg führen muss. Und natürlich Reichtum. Das Spiel spielt auf fünf Walzen und bietet Echtgeldpreise.

Tut’s Twister

Dieser neue Spielautomat von Yggdrasil für Spieler, die schön aussehende Spielautomaten mögen. Wie die meisten Ägypten-Themen-Slots, schickt dieses Game den Spieler auf eine mystische Reise in das alte Ägypten, wo sich hinter jede Ecke unvorstellbare Reichtümer verstecken könnten… oder auch tödliche Überraschungen.

Das Spiel ist vollgepackt mit innovativen Features. Um Tut’s Twister um echtes Geld spielen zu können, müssen der Spieler zwischen 0,25 und 125 € investieren – der Maximaleinsatz, der in diesem Spiel erlaubt ist.

