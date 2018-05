Es ist nicht ganz zwei Jahrzehnte her, da waren LAN Partys etwas für die Kids, die sich am Wochenende lieber auf ein gepflegtes Computerspiel mit ihrer Klicke treffen wollten, als gemeinsam in die Disko oder auf das Volksfest zu gehen. Und tatsächlich verbrachte man entsprechende LAN-Partys damals im heimischen Wohnzimmer oder im Keller des Elternhauses. Das Wochenende begann Freitagnachmittag mit dem Aufbau der Rechner und dem Anschließen der einzelnen Computer. Dann, wenn alle das Spiel installiert hatten und das Netzwerk stand, konnten die ersten Runden beginnen. Solche Partys dauerten gern das ganze Wochenende – geschlafen wurde wenig, gegessen nicht unbedingt das gesündeste Zeug und auch in Sachen Getränke war man selten wirklich wählerisch. Nur beim Wachbleiben sollte es helfen. Kaffee, Cola, Energydrinks – was meistens fehlte war Alkohol. Wie hätte man sich auf konzentrieren und sich gegen die Kontrahenten durchsetzen sollen, wenn man sich vorher die Birne mit Alkohol benebelt hätte? Das klingt alles so wahnsinnig weit weg? Klar – fanden diese Events doch im kleinen Rahmen überwiegend um den Jahrtausendwechsel statt und waren quasi die Vorläufer der Online-Spiele-Sessions, die heute die Zocker im Sessel halten. Aber die Atmosphäre war eine ganz besondere und die Gruppendynamik, die eine solche LAN-Party hatte, war auch nicht zu unterschätzen.

LAN-Party wird modern – Zocken via Internet ohne langen Auf- und Abbau

Wo man damals erst Zeit mit dem Aus- und schließlich wieder mit dem Abbau der Rechner und dem Netzwerk an sich verbracht hat, schaltet man heute in der Regel nur noch den Rechner oder die Konsole ein, verbindet sich mit dem Internet und sucht nach einem anderen Spieler, der gerade online ist und sich mit einem selbst messen möchte. Das Persönliche an diesem Spielen gegeneinander hat ein wenig gelitten und auch diese Gruppendynamik gibt es schon lange nicht mehr dabei – dafür ist es auch nicht mehr so umständlich, sich mit Kumpels zu einem gepflegten Computerspiel zu verabreden. Jeder sitzt vor seinem eigenen Bildschirm im heimischen Wohnzimmer, das Headset auf und schon kann es losgehen. Doch ganz ausgestorben sind die LAN-Partys dabei nicht. Sie haben nur einen völlig neuen Charakter bekommen – und sind plötzlich echte Megaevents geworden.

LAN-Party heute heißt E-Sport Event

Denn anders als früher, als man sich einfach nur zum Zocken traf, sind die LAN-Events die heute stattfinden nicht mehr im Keller der Eltern zu finden, sondern in eigens dafür angemieteten Hallen, die man braucht um alle Teilnehmer unterbringen zu können. Auf den Rängen tummeln sich Zuschauer die auf großen Bildschirmen den Hergang der Spiele verfolgen. Und die einzelnen Gruppen oder Einzelspieler spielen nicht mehr nur um den Ruhm in der Gruppe der Erfolgreichste gewesen zu sein – es geht um Preisgelder, die bis in die Hunderttausende gehen können. Die Preisgelder sind dabei so hoch angesetzt, dass Profispieler inzwischen davon leben können. Teilweise haben sogar Sportvereine eigene E-Sport Abteilungen aufgestellt, die für sie an entsprechenden Events teilnehmen. Teamteilnehmer sind dabei nicht mehr nur auf die eingespielten Preisgelder angewiesen, sondern haben Verträge mit festem Gehalt, dass teilweise deutlich über dem eines durchschnittlichen Arbeiters liegt. Denn das Interesse der Medien und der Zuschauer wächst ständig weiter. Und viele Firmen sind bereit mit saften Preisgeldern dafür zu sorgen, dass ihre jeweiligen Spiele in der Welt des E-Sports besonderes Ansehen genießen.

Auch die Buchmacher dürfen nicht fehlen

Sportwetten gibt es schon so lange, wie es den sportlichen Wettkampf an sich gibt. Im antiken Ägypten, in Griechenland oder im alten Rom – auch im späteren Mittelalter. Überall wo es sportliche Aufeinandertreffen von Menschen gab, gab es andere Menschen die zusahen und Wetten abschlossen. Dabei war es egal ob es sich um Wagenrennen, Gladiatorenkämpfe, die frühen olympischen Spiele oder um Turnierkämpfe handelte. Der besondere Reiz des Wettens ist dabei, dass man selbst mitten im Wettkampf drin zu sein scheint, obwohl man eigentlich nur unbeteiligter Zuschauer ist. Doch genau diese Unfähigkeit selbst einzugreifen ist das, was den großen Reiz der Sportwette als solcher ausmacht. Das auch der E-Sport-Bereich in den Fokus der Buchmacher gerückt ist, ist kein Wunder. Denn die Zahl der E-Sport-Fans hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen und ist inzwischen weltweit im Millionenbereich zu suchen. Entsprechend breit ist auch das Angebot an möglichen Wettanbietern für Wetten auf E-Sport Events. Wer sich über die jeweiligen Wettanbieter und die Vor- und Nachteile der einzelnen Buchmacher im Bereich des E-Sports informieren möchte, wird bei www.serioes.org auf jeden Fall fündig.

