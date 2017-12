Hier auf echtgeld-casino.net gibt es für Sie die besten Casinos. Casinos und Sportwetten wurden in den letzten 10 Jahren immer beliebter. Das liegt auch an der sehr positiven Entwicklung der online Anbieter in dieser Branche. Denn Online Casinos können mittlerweile mit Qualität und vor allem Seriosität überzeugen. Jährlich werden neue Anbieter gegründet und die vorhandenen Anbieter bauen ihre Spiele und Angebote immer weiter aus. Wir haben hier auf echtgeld-casino.net perfekte Anbieter für dich zusammengestellt.

Diese Aspekte müssen Sie beachten

Für ihre Entscheidung bei welchem Online Casino Sie ihr Echtgeld einsetzen spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Welche das sind und wie Sie eine sichere Entscheidung treffen, finden Sie im Folgenden.

1. Spielangebot

Sie sind sich noch sicher welche Spielautomaten Sie regelmäßig nutzen möchten und Sie wissen auch noch nicht, ob ihr Lieblingsspiel Roulette oder Blackjack ist, dann sollten Sie darauf achten, dass das Angebot der Casinos in Breite und Tiefe gut aufgestellt ist. In jedem Fall sollte ein Live Casino vorhanden sein, Jackpot Spiele und Slots sollten nicht fehlen und Tisch- bzw. Kartenspiele müssen Ihnen geboten werden. Dabei sollten verschiedene Varianten der Spiele angeboten werden.

2. Willkommensbonus und Treueprogramm

Der Willkommensbonus ist ein ausschlaggebendes Merkmal. Oft wird Ihnen hier ein Paket aus verschiedenen Einzahlungen angeboten. Aber mindestens eine Verdopplung ihrer ersten Einzahlung sollte möglich sein. Weiterhin bieten viele Casinos ein Treueprogramm mit weiterführenden Aktionen, wie Freispielen, Cashbacks usw. Achten Sie aber hier immer auf die Bonusbedingungen, die Sie erfüllen müssen, um ihre Gewinne auch auszahlen lassen zu können. Oft müssen Sie den Bonusbetrag mehrmals umsetzen und auch nicht alle Zahlungsmethoden werden für die Auszahlungen anerkannt.

3. Einzahlungen / Auszahlungen

Wenn man sich nicht auf eine Möglichkeit festlegen müssen, dann ist das optimal. Immer angeboten werden sollten Kreditkarten wie Visa oder Mastercard, mindestens eine e-Wallet von Neteller, Skrill, PayPal, Banküberweisung und eine anonyme Variante wie Paysafecard. Bei manchen Varianten kann eine Gebühr anfallen, die Sie natürlich vermeiden wollen.

4. Kundensupport

Wenn Sie ein Problem haben in einem Online Casino, wollen Sie sich an einen geschulten Mitarbeiter wenden. Ein gutes Casino hat einen ausgebauten Hilfebereich, der schon viele Fragen vorab klärt. Wenn Sie einen Mitarbeiter direkt kontaktieren möchten, dann können Sie diese per Chat, E-Mail oder idealerweise einer kostenlosen Hotline erreichen.

5. Seriosität

Ständig sollten Sie das Gefühl haben, dass ihre Daten in sicheren Händen sind. Diese werden bei guten Anbieter durch SSL verschlüsselt und können somit nicht in die Hände von Dritten gelangen. Außerdem halten seriöse Anbieter eine europäische Lizenz von den Staaten Malta oder Gibraltar und beteiligen sich an verschiedenen Institutionen, die unabhängig die Spielautomaten überprüfen.

6. Entertainment

Natürlich ist das Spielen im Casino Glücksspiel und sollte vor allem Spaß machen. Die Websiten sollten gut designt sein und die Spielautomaten sollen einfach Spaß machen. Live Dealer sollten kompetent und freundlich sein. Das Gesamtpaket muss stimmen.

Die vier besten Online Anbieter

Wir fanden die Anbieter für Spielautomaten und online Casino Spiele getestet. In unserer Top Liste gibt es die besten Anbieter für dich:

Spin Palace – Unser Favorit unter den Online Casinos ist ganz klar der Spin Palace. Hier können Sie einen Willkommensbonus von bis zu 1000 € erhalten. 888 Casino – Im 888 Casino finden Sie eine Auswahl der besten Spielautomaten und Casino Spiele. Hier wartet ein 140 € Willkommensbonus auf dich. 777 Casino – Das 777 Casino wurde von der 888 Holdings gegründet und ist noch relativ jung. Dennoch gibt es hier einen 200 € Bonus für dich. Online Casino Deutschland – Bei diesem Anbieter kannst du 200 % bis zu 300 € erhalten.

