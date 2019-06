Ich glaube es gibt nicht viel, was ärgerlicher ist als aus

Versehen gelöschte Bilder. Gerade dann, wenn es sich beispielsweise

um Bilder aus dem letzten Urlaub, vom Hund als Welpen oder auch um

coole, persönliche ingame Screenshots handelt. Dass man Daten und

eben auch Bilder mal versehentlich löscht, passiert oft schneller

als man denkt. Doch unter gewissen Umständen, sind die Bilder

möglicherweise noch zu retten.

Ruhe bewahren und keine neue Daten speichern

Als erstes gilt: Ruhe bewahren. Sobald man bemerkt, dass man

Bilder gelöscht hat oder versehentlich den USB Stick formatiert hat,

auf dem die Bilder gespeichert waren, sollte man auf keinem Fall neue

Daten auf dem Datenträger mehr speichern. Denn grundsätzlich ist es

so, dass durch simples Löschen oder eine sogenannte

Schnellformatierung die Daten nicht wirklich gelöscht sind. Einfach

ausgedrückt wird nur der von den Daten ursprünglich belegte

Speicherplatz als frei markiert. Das bedeutet, solange keine neuen

Daten geschrieben werden, sind die alten Daten noch vorhanden.

Folglich können sie auch mit dem richtigen Tool wieder hergestellt

werden.

Das richtige Werkzeug

An dieser Stelle kommt dann zum Beispiel EaseUS

Data Recovery Wizard Free ins Spiel. Mit diesem Tool lassen sich

versehentlich gelöschte Daten recht einfach wieder herstellen. Dazu

muss man auch kein Data Recovery Profi sein, denn offensichtlich

richtet sich das Tool an Laien. Laien die ohne viel Aufwand ihre

Daten wieder haben wollen.

Dementsprechend einfach gestaltet sich nach der Installation des

Tools auch der gesamte Vorgang. Im Grunde muss man lediglich dem Data

Recovery Wizard den „gelöschten“ Datenträger auswählen. Das

kann ein USB Stick, eine SD Card oder auch eine ganze Festplatte

sein. Also im Prinzip alle üblichen Speichermedien. Hat man dies

erledigt, beginnt auch schon der Scanvorgang, bei dem man als Nutzer

nicht eingreifen muss.

Ist der Scanvorgang abgeschlossen, zeigt der EaseUS Data Recovery

Wizard alle gefunden Daten an. Vorteil ist, dass er dazu auch deren

ursprüngliche Dateinamen nutzt, was die Identifikation doch

erheblich erleichtert. Dem Nutzer fällt nun die Aufgabe zu,

diejenigen Dateien auszuwählen, die wieder hergestellt werden sollen

und an welchem Speicherort diese Daten nun gespeichert werden sollen.

Hier muss man als Nutzer allerdings darauf achten, dass sich der neue

Speicherort nicht auf dem gleichen Datenträger befindet. Beispiel:

Sollte man die Daten eines USB Sticks wieder hergestellt haben,

sollte man diese Daten zunächst mal auf der Festplatte speichern.

Das klingt alles sehr einfach und ist es im Grunde auch. Gelöschte Bilder oder eine formatierte SD-Karte wiederherstellen ist also kein Problem für ein solches Tool. Sofern die Voraussetzungen stimmen. Denn es gibt natürlich Begebenheiten, an denen derartige Tools alle an ihrer Grenze geraten.

Wo alle Tools an Grenzen geraten

Und das ist der Fall, wenn Daten bereits durch neue Daten

überschrieben worden sind. Dann sind die alten Daten schlicht und

ergreifend weg und können auch nicht wieder hergestellt werden.

Und der zweite Fall ist, wenn statt einer Schnellformatierung eine

normale Formatierung durchgeführt wurde. Die meisten Betriebssysteme

(Windows auch) führen eine eine sogenannte Mid Level Formatierung

durch. Und das bedeutet, dass während der Formatierung sämtliche

Daten mit NULLEN überschrieben werden. Somit sind die alten Daten

physisch und permanent gelöscht und können selbst von

spezialisierten Datenrettungsunternehmen nicht mehr rekonstruiert

werden.

Deswegen schrieb ich anfangs ja: Ruhe bewahren und keine weiteren Daten auf dem Datenträger speichern. Dann kann man auch sehr einfach seine Daten mit Tools wie dem EaseUS Data Recovery Wizard (https://www.easeus.de/ ) retten.

