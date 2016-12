Es gab eine Zeit, da kamen Browsergames ohne Flash nicht aus. Das lag in erster Linie vor allem daran, dass es zu Flash keine wirklich brauchbare Alternative gab. Doch diese extistiert nun schon seit einiger Zeit. Und zwar in Form von HTML5. So lassen sich mittels HTML5 nicht nur schöne Webseiten erstellen, sondern es lassen sich durchaus wirklich ansehnliche und spannende Browsergames entwickeln. Warum Game Entwickler mittlerweile sehr viel lieber auf HTML5 zurückgreifen hat dabei gute Gründe.

Browser blockieren Flash Inhalte

Einer der wichtigsten Gründe dürfte der Sicherheitsaspekt sein. Flash galt schon immer irgendwie als unsicher und als Einfallstor für Malware aller Art. Das finden auch die Browserhersteller. So blockieren zum Beispiel Firefox und Chrome schon seit einiger Zeit bestimmte Flash Inhalte. Ab Version 55 des Chrome Browser ist html5 sogar der Standard vor Flash. Was bedeutet, dass Flash Inhalte explizit vom Nutzer freigeschaltet werden müssen. Gerade die starke Ablehnung der Browser Entwickler dürfte Flash mittelfristig den Todesstoß versetzen. Was in meinen Augen gar nicht mal so schlecht ist.

Entwickler von Browsergames, egal ob ein grafisch aufwendiges Action Game, Online Casino, Strategiespiel oder eines Rollenspiels sind dann natürlich mehr oder weniger gezwungen ihre Games in HTML5 zu entwickeln, damit der Gamer sie problemlos nutzen kann. Wobei so sehr gezwungen fühlen sie sich dabei gar nicht, denn html5 bietet natürlich enorme weitere Vorteile.

HTML5 funktioniert plattformübergreifend

Dazu zählt sicher, dass html5 ohne zusätzliche Plugins einfach im Browser läuft. Ein html5 Game lässt sich somit sehr einfach nutzen. Und das plattformübegreifend. Ganz gleich ob auf dem PC, dem Smartphone oder dem Tablet. Unterstützt der jeweilige Browser html5, dann läuft auch das Game. Und da html5 keine geschlossene Plattform ist, sondern ein offener W3C Standard, können sich Entwickler darauf defacto verlassen, dass es html5 noch lange geben wird.

Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Denn html5 ist eben nicht explizit für die Entwicklung von Games entstanden, sondern in erster Linie um schöne, multimediale Webseiten zu gestalten. So bemängeln zum Beispiel viele Entwickler die noch mangelhafte Soundunterstützung per html5.

Und dennoch: Flash wird über kurz oder lang komplett verschwinden. html5 gehört die Zukunft.

