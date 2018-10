Aufgrund der Tatsache, dass man mit dem Smartphone oder Tablet zu jeder Zeit und überall sein Glück im Online Casino auf die Probe stellen kann, ist es keine große Überraschung, dass das Angebot auch von immer mehr Menschen angenommen wird. Doch bevor man sich für einen Anbieter entscheidet, sollte man im Vorfeld einen Vergleich durchführen.

Nicht nur auf das Spielangebot des Anbieters achten

Am Ende benötigt man lediglich ein internetfähiges Endgerät – also ein Smartphone, Notebook, Tablet, einen PC oder auch einen Smart-TV, wenn man eine Runde Black Jack, Poker oder Roulette spielen möchte. Da fast jeder Anbieter schon eine App zur Verfügung stellt (oder eine mobiloptimierte Seite hat), kann man auch unterwegs – etwa in der U-Bahn – eine Runde Black Jack spielen. Doch für welchen Anbieter sollte man sich entscheiden? In erster Linie geht es um das Spielangebot. Welche Spiele stehen zur Verfügung? Gibt es einen Live Casino-Bereich oder nur das Black Jack-Spiel gegen den Computer? Von welchen Anbietern sind die Slots? Natürlich geht es aber auch um etwaige Limits oder Mindesteinzahlungssummen, Gebühren oder auch um die Frage, welche Ein- wie Auszahlungsmethoden von Seiten des Anbieters akzeptiert werden. Wer also auf der Suche nach einem Online Casino-Anbieter ist, der sollte sich im Vorfeld die Frage stellen, welche Vorstellungen man hat und danach einen Vergleich durchführen.

Auf eine stabile Internetverbindung achten

Was wäre ein Online Casino ohne virtuelle Spielautomaten? Aber nicht nur die „einarmigen Banditen“ sind beliebt – so dürfen auch Roulette oder Poker nicht fehlen. Im virtuellen Glücksspielbereich gehören Kartenspiele, Brettspiele und auch Würfelspiele zur Standardausrüstung. Vor allem Poker lockt immer mehr Leute in die virtuelle Welt. Schlussendlich trifft man hier auch auf internationale Gegner – das ist im Casino um die Ecke nur selten der Fall. Des Weiteren werden von den Anbietern auch immer wieder Turniere organisiert, wobei hier gerade einmal ein paar Euro notwendig sind, wenn man mitmachen möchte. Wer glaubt, dass man mit einem geringen Einsatz keine hohen Summen gewinnen kann, der irrt – bei derartigen Turnieren sind mitunter sogar vier- bis fünfstellige Gewinne möglich. Zu beachten ist nur, dass derartige Turniere über mehrere Stunden dauern können. Das heißt, man sollte darauf achten, dass die Internetverbindung stabil ist. Bricht nämlich einmal die Verbindung ab, so ist das Turnier verloren.

Auf die Spieler warten hohe Jackpots

Ebenfalls beliebt? Die virtuellen Spielautomaten. Hier kann man schon einmal mehrere Stunden sein Glück auf die Probe stellen. Doch warum sprechen die „einarmigen Banditen“ immer mehr Menschen an? Einerseits ist das Prinzip einfach, andererseits können hohe Gewinne verbucht werden. Aufgrund der Tatsache, dass man überall ein paar Minuten mit einem Slot verbringen kann, steigen also die Chancen, dass man in der U-Bahn, in der Mittagspause oder auch im Wartezimmer des Arztes den Jackpot knacken kann. Ob Früchte, Spielcharaktere, Sterne, Buchstaben oder Tiere – wer dieselben Symbole in einer Reihe hat, der gewinnt.

Roulette oder Black Jack – Online Casinos punkten mit Vielfalt

Am Ende ist es die Vielfalt, die die Menschen begeistert. So kann man im virtuellen Casino eine Runde Poker spielen, bei Black Jack sein Glück gegen den Computer oder auch gegen den realen Dealer auf die Probe stellen oder einmal ein paar Euro in den virtuellen Slot stecken. Wird noch eine App zur Verfügung gestellt, so kann man jederzeit mit dem Smartphone oder Tablet auf das Angebot zugreifen. Das heißt, dass man jederzeit gewinnen kann – jedoch aber auch verlieren. Die Gefahr, dass man auch immer Geld verlieren kann, darf nicht unterschätzt werden.

Bilder:

https://pixabay.com/de/karten-black-jack-kasino-1030852/

https://pixabay.com/de/spielen-kartenspiel-poker-593207/

