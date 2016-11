Mittlerweile 25 Jahre hat die extrem beliebte Civilization Serie schon auf dem Buckel. Passend zu diesem großen Jubiläum erscheint am 21. Oktober der neuste Teil der Reihe – diesmal wieder mit klassischem Setting. Beyond Earth war zwar durchaus ein gutes Spiel, aber Fans konnten mit dem Setting im Weltraum auf unbekannten Planeten nicht ganz so viel anfangen.

Natürlich wird Civilization VI auch einige Neuerungen mit sich bringen. Wie bereits erwähnt wird das Spiel am 21. Oktober für den PC erscheinen, als normale und als Digital Deluxe Version.

Da ich in Civilization V schon unzählige Stunden versenkt habe freue ich mich sehr über diese Ankündigung.

Die neuen Features des Spiels laut Pressemeldung:

EXPANDIERENDE REICHE:

Erleben Sie, wie die Wunder Ihres Reichs sich auf der Karte ausbreiten wie noch nie zuvor. Jede Stadt erstreckt sich über mehrere Felder, sodass Sie bei ihrem Bau die Gegebenheiten des Geländes voll ausschöpfen können.

AKTIVE FORSCHUNG:

Schalten Sie Bonusse frei, die den Fortschritt Ihrer Zivilisation in der Geschichte beschleunigen. Um noch schneller voranzukommen, lassen Sie Ihre Einheiten die Umgebung aktiv erkunden und entwickeln, und entdecken Sie so neue Kulturen.

DYNAMISCHE DIPLOMATIE:

Interaktionen mit anderen Zivilisationen ändern sich im Verlauf des Spiels, von den primitiven Anfängen, wo Konflikte noch zum Alltag gehören, zu Allianzen und Verhandlungen im späteren Spielverlauf.

KOMBINIERTE EINHEITEN:

Zur Erweiterung des „Eine Einheit pro Feld“-Prinzips können Unterstützungseinheiten jetzt in andere Einheiten eingegliedert werden, beispielsweise Panzerabwehr in Infanterie oder ein Krieger in eine Siedlergruppe. Ähnliche Einheiten können außerdem zu schlagkräftigen „Korps“-Einheiten kombiniert werden.

VERBESSERTER MULTIPLAYER:

Zusätzlich zu den traditionellen Multiplayer-Modi können Sie jetzt mit Freunden in verschiedenen Situationen kooperieren oder wettstreiten, die jeweils leicht in einer einzelnen Sitzung abgeschlossen werden können.

EIN CIV FÜR ALLE SPIELER:

Sid Meier’s Civilization VI bietet für erfahrene Spieler neue Wege, ihre Zivilisation aufzubauen und anzupassen, um sich die größten Erfolgschancen zu sichern. Gleichzeitig sollen neue Tutorial-Systeme erstmaligen Spielern die Grundlagen von Civilization verständlich machen, damit sie leicht einsteigen und den Weg zum Sieg bestreiten können.

