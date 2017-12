Ja, als angesagter YouTuber kann man so richtig viel Geld verdienen. Und so manch einer wird sich verwundert die Augen reiben, wieviel Geld so ein YouTuber so scheffelt. So kamen die 10 erfolgreichensten YouTuber im vergangenen Jahr zusammen auf 127 Millionen Dollar, was eine ganz schöne Stange Geld ist. Und die Tendenz ist steigend. Denn im Jahr davor, waren es lediglich 70,5 Milionen Dollar. Das sagen Berechnungen des Magazins Forbes

Damals wurde das Ranking mit 15 Millionen US Dollar noch von PewDiePie angeführt. Allerdings musste PewDiePie, bürgerlich Felix Kjellberg, mittlerweile Federn lassen. Denn seine Einnahmen sanken auf 12 Millionen US Dollar und somit muss er sich mittlerweile mit Platz 6 zufrieden geben.

Überholt wurde er unter anderem von Dude Perfect und Evan Fong (Vanoss Gaming). Den ersten Platz belegt 2017 allerdings der Brite Daniel Middleton. Und dieser Youtuber kommt auf einen Jahresverdienst von satten 16,5 Millionen US Dollar.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

