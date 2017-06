Es gibt wohl kaum etwas, was sich in den letzten Jahren so rasant entwickelt hat, wie das Internet. Von den ersten HTML gestützten Texten bis YouTube und Facebook hat es gefühlt nur einen ganz kleinen Augenblick gedauert. Quasi von Null auf hundert in wenigen Sekunden. Neben Facebook, YouTube und Co hat sich allerdings ein vollkommen eigener Nutzungsbereich des Webs entwickelt. Und zwar zunächst vollkommen unbemerkt vor der breiten Öffentlichkeit und dennoch ist es zu einem enormen Wirtschaftsfaktor geworden: Online Gambling.

Die drei Schritte

Damit Online Gambling, wie z.B. bei de.alljackpotscasino.com überhaupt auf Softwarebasis im Web funktioniert, waren, sehr grob zusammengefasst, drei Schritte notwendig:

Roulette, Einarmige Banditen und Co waren in stationären Casinos in erster Linie eines: mechanisch und somit quasi dem „natürlichen“ Zufall unterworfen. Letzteres ist ein wichtiges Kriterium, damit das Spiel unberechenbar und somit „fair“ bleibt. Damit dies Computer bewerkstelligen konnten mussten zunächst Software Algorithmen entwickelt werden, die zumindest annähernd zufällige Zahlen generieren konnten. Seit den 70er Jahren wurden diese Algorithmen immer besser, wobei auch heute noch reine Software Zufallsgeneratoren lediglich Pseudozufallszahlen auswerfen. Vernetzung war ein weiterer wichtiger Schritt. Damit Spieler zu Hause am Computer zocken können, müssen sie zumindest mit einem Server kommunzieren können. Erledigt hat dies die massive Verbreitung des Internets. Politische und gesetzliche Hürden mussten genommen werden, damit sich Anbieter wie “All Jackpots online casino” aufstellen konnten. Zwar gilt gerade in Deutschland ein ziemliches gesetzliches „HickHack“, aber dank EU Gesetzgebung, die über nationalen Gesetzen steht, ist Online Glücksspiel defacto europaweit legal nutzbar.

Vorreiter Karibik

Vorreiter in Bezug auf Online Glücksspielizenzen war der Karabikstaat Antigua und Barabude. Dieser erlaubte es 1994 erstmals Unternehmen sich auf Online Casino Lizenzen zu bewerben. Somit war es entsprechenden Anbietern, welche sich in diesem Staat ansiedelten, erstmals möglich weltweit Online Glücksspiel anzubieten, ohne gegen geltende Gesetze vor Ort zu verstoßen. Für die Spieler selbst änderte sich damit allerdings noch lange nichts. Denn für diese galt und gilt grundsätzlich die Gesetzgebung des Heimatlandes. Und in der Regel bedeutete dies lange Zeit, auch in in Deutschland, dass man sich bei Nutzung eines solchen Angebotes strafbar machte.

Und trotzdem war genau dies der Startschuß für einen Hype, der bis heute anhält. Gab es 1996 gerade einmal 15 Webseiten, die entsprechende Angebote machten, waren es nur ein Jahr später bereits über 200 Online Casinos. Und 1998 machten deartige Anbieter bereits einen Umsatz von 800 Millionen US Dollar. Allerdings lag dies auch sicher daran, dass 1998 die ersten Online Poker Räume öffneten. All das führte in den USA zu der Diskussion Online Glücksspiel für US Amerikaner zu verbieten. Allerdings konnte sich das entsprechende Gesetz, der „Internet Gambling Prohibition Act“ nicht durchsetzen und stattdessen ging der Hype einfach weiter. So erschienen 1999 die ersten Casinos mit Multiplayermodus. Somit war es den Nutzern nicht nur möglich gegeneinander zu spielen, sondern auch miteinander zu chatten bzw zu kommunzieren. Was einem stationären Casino nun schon sehr nahe kam.

In den folgenden Jahren ging es vor allem seitens der Gesetzgeber rund. Hier wurden viele Gesetze erlassen, geändert und wieder aufgehoben, damit der schneller Auftstieg und die wuchernden Angebote der Online Casinos einzudämmen und die Nutzer vor sich selbst und den schwarzen Schafen zu schützen.

200 Milliarden Euro Umsatz

Zwar spielten im Jahr 2001 geschätzte 8 Millionen Menschen und dennoch war auch innerhalb der EU lange Zeit nicht vollkommen klar, wie sich die gesetzliche Lage verhält. Letztendlich sorgte die EU Gesetzgebung indirekt für eine Legalisierung. Die Folge war, das die UK Gambling Commission im Jahr 2007 einen Umsatz von 200 Milliarden Euro berichtete. Dies liegt vor allem auch daran, dass das Internet den Weg für viele verschiedene Spiele und Spieltypen geebnet hat, die ohne Web und entsprechender Software nicht denkbar gewesen wären. Letztendlich ist es die weitläufige Verfügbarkeit und die Verschiedenheit der Games, die unheimlich viele verschiedene Menschen anzieht.

