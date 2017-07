Auch wenn immer mehr Spieler zum online Casino rüber wechseln, kann man trotzdem sehen, dass die Casinos in den meisten Großstädten gut gefüllt sind. Doch was sind eigentlich die besten Casino Spiele? Auch welche kann man sich wirklich verlassen, sodass man eine Strategie aufbauen kann und welche sind wirklich einfach nur Schwachsinn? Doch bevor wir richtig in das Thema einsteigen, wollen wir noch eine Frage beantworten, die immer wieder gestellt wird. Auf welches online Casino kann man sich eigentlich wirklich verlassen? Wenn Sie noch auf der Suche nach dem richtigen online Casino sind, müssen Sie einfach hier klicken und kommen direkt schon auf eine verifizierte Seite auf die Sie sich verlassen können.

Was sind die besten Casino Spiele?

Das Roulette: Wer auf der Suche nach einem klassischen Casino Spiel ist, kann mit dem Roulette sicherlich nichts falsch machen. Es ist einer der bekanntesten Spiele und die Auszahlungsquote mit über 97% ist auch von keinem Anbieter mehr zu übertreffen. Auch wenn Sie sich zum ersten Mal in einem Casino befinden, können Sie ruhig auf dieses Spiel zurückgreifen. Es ist ziemlich einfach zu verstehen und Sie werden auch bemerken, dass Sie nach wenigen Zügen der Profi in dem Spiel werden. Außerdem ist es ein super Anlass, um einfach mal einen Casino Abend mit seinen besten Freunden zu veranstalten.

Blackjack: Hier ist Taktik angesagt! Wenn man einfach auf Lust und Laune los spielt und darauf hofft, dass alles seinen richtigen Weg geht, hat man ziemlich schlechte Karten. Man sollte sich auf jeden Fall am Anfang ein bisschen Zeit lassen, um Blackjack ein bisschen besser zu verstehen und auch herauszufinden, welche Züge schlau sind und von welchen man lieber die Finger lassen sollte. Trotzdem kann man sich bei einer Auszahlungsquote von über 94% nicht wirklich beschweren.

Der Spielautomat: Das ist das Gerät, wo sich die meisten Menschen hinbegeben. Auch wenn es nicht gerade das sozialste Spiel ist, ist es dennoch sehr einfach zu bedienen und Sie werden auch bemerken, dass Sie bei einem Spielautomaten eine viel größere Auswahl haben. Eine bestimmte Auszahlungsquote kann man hier nicht angeben, da diese von Spiel zu Spiel anders sein kann. Meistens kommt es auch auf einen selber und die eigenen Fähigkeiten an. Einer der besten und beliebtesten Spiele am Spielautomaten ist Book of ra. Dort bekommt man schon beim ersten Gewinn einen satten Bonus und kann auch direkt davon profitieren. Für Einsteiger ist das genau das richtige!

