Zumeist spielen die Spieler an den Online Spielautomaten zum Spaß, wobei sie natürlich auch Gewinne erspielen wollen. Doch leider ist immer wieder davon die Rede, dass es bei manchen Online Casinos nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Hier sei angemerkt, dass die seriösen Casinobetreiber in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Organisationen, wie bspw. der eCOGRA überprüft werden. Bei diesen Überprüfungen steht vor allem der Zufallsgenerator im Fokus sowie die Auszahlungsquote. Denn verspricht ein Betreiber eine Auszahlungsquote von 96% oder mehr – was heute durchaus bei vielen Slots Standard ist – dann muss das auch eingehalten werden.

Was sind Auszahlungsquoten?

Im Grunde wird durch die Auszahlungsquote beschrieben, wie hoch die Auszahlungssumme im Vergleich zu der Einzahlungssumme ist. Wird eine Auszahlungsquote von 96% geboten, dann bedeutet das folgendes:

Der Spieler setzt 100 Euro ein und davon schüttet der Slot wieder 96 Euro aus. Die restlichen vier Euro behält das Casino ein. Nun werden sich viele die Hände reiben, doch dabei handelt es sich nur um eine theoretische Auszahlung. Denn es gibt bei der Gewinnverteilung einen Clou: Nicht jeder Spieler bekommt so viel ausgezahlt, wie er eingezahlt hat. Hier entscheidet allein der Zufall, welcher Spieler das Glück hat oder welcher nicht.

Die Varianz der Spielautomaten

Wie hoch die Chancen auf einen Gewinn sind, das ist abhängig von der jeweiligen Spielautomatengruppe. Von diesen gibt es drei Stück und diese unterscheiden sich in erster Linie durch die Gewinnhöhe und das heißt durch die Varianz des Spielautomaten:

Slots mit einer maximalen Gewinnmöglichkeit in Höhe des 200-fachen Linieneinsatzes

Slots mit einer maximalen Gewinnmöglichkeit in Höhe des 500-fachen Linieneinsatzes

Slots mit einer Gewinnmöglichkeit, die den 500-fachen Linieneinsatz deutlich überschreitet

Von der Varianz wird hier vor allem das Verhältnis beschrieben, das zwischen der Häufigkeit der Auszahlungen und deren Höhe besteht. So zahlt ein Slot mit niedrigen Gewinnen häufiger aus, aber dafür fallen die Gewinne selbst geringer aus. In dem Fall wird von einer niedrigen Varianz gesprochen. Das bedeutet, der Spieler muss nicht über ein hohes Spielbudget verfügen, um kleine Gewinne einzufahren. Aber große Sprünge macht er damit nicht. Die Automaten mit den hohen Gewinnen sind dagegen eher schwer zu knacken. Sie weisen eine hohe Varianz auf und das heißt, hier muss der Spieler viel einsetzen, um Gewinne zu erzielen – aber dafür sind die Gewinne weitaus lohnenswerter, wie bspw. die Novoline Spielautomaten um Book of Ra.

Das bedeutet vor allem, dass der Spieler verstehen muss, dass die Gewinnchancen von einem Online Spielautomaten von der Auszahlungsquote und auch von der Varianz abhängen. Ein Blick auf die Online Casinos zeigt, dass diese sich hier nur in Nuancen unterscheiden. Wichtig ist zudem, dass der Spieler einen seriösen Anbieter auswählt. Tut er dass, dann werden die Gewinne nicht allzu lang auf sich warten lassen.

Spieler, die sich für einen Slot mit hoher Varianz entscheiden, die sollten die nachfolgenden Tipps beherzigen. Denn so ist es ihnen möglich, Gewinne zu maximieren und sich auf einen langen Spielspaß zu freuen:

Es sollte stets mit einem niedrigen Einsatz gespielt werden – am besten der niedrigste der möglich ist. So wird das Guthaben richtig verwaltet, so dass auch eine Verluststrähne kein Problem darstellt. Empfohlen wird ein Einsatz von 0,5 % des Guthabens Die Gamble-Funktion sollte vermieden werden Wird ein relativ hoher Gewinn erzielt, dann sollte aufgehört werden zu spielen und es sollte ein neuer Slot ausgewählt werden.

Zudem sollte ein Slot mit hoher Varianz, an dem gerade eine Auszahlung erfolgte, besser gemieden werden. Dafür ist es ratsam, einen Blick auf die Gewinnerliste des Online Casinos zu werfen, um so zu erkennen, welche Spielautomaten gemieden werden sollten. So kann die Chance auf eine Verluststrähne vermieden werden, bei der das Geld schnell verloren geht.

Wann zahlt ein Spielautomat, der eben ausgezahlt hat, wieder aus?

Es kursiert die Auffassung, dass ein Spielautomat, der eben erst einen Gewinn ausgezahlt hat, nicht so schnell wieder auszahlen wird. Das mag eventuell in der Kneipe um die Ecke der Fall sein, doch in einem Online Casino bestimmt der Zufallsgenerator darüber. Die Gewinne sind zufällig und mit der gleichen Wahrscheinlichkeit können sich auch zwei hohe Gewinne aneinanderreihen. Nur in einem einzigen Fall wird die Quote, mit der ausgezahlt wird, durch das Spielverhalten beeinflusst: bei den „progressiven Automaten“. Denn bei diesen orientiert sich die Auszahlungsmenge an dem vorherigen Gewinnbeitrag. Damit ist gemeint, dass sich der Slot wieder auf die Anfangssumme zurückstellt, nachdem ein Aktions-Gewinn zur Auszahlung gekommen ist.

