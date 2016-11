Kaum ein Markt ist so umkämpft wie das Internet. Geringe Zugangsvorrausetzungen, der stetige technische Fortschritt sowie ein großes Wachstumspotential haben zu einem wahren Boom in der Branche geführt. Doch diese rasante Zunahme an Webseiten stellt für viele Internetunternehmer eine große Herausforderung da. So gibt es immer mehr Webseiten, die sich inhaltlich ähneln und um die Gunst der gleichen Nutzer wetteifern. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu können greifen immer mehr Webseiten auf Maßnahmen des Suchmaschinenmarketings zurück.

Unter dem Begriff Suchmaschinenmarketing werden alle Aktivitäten zusammengefasst die im Zusammenhang mit einer Besuchersteigerung für eine Webseite im Zusammenhang mit Suchmaschinen stehen. Hauptsächlich bezieht sich das Suchmaschinenmarketing dabei auf den unangefochtenen Marktführer Google aus Kalifornien. Das Suchmaschinenmarketing gliedert sich dabei in die zwei großen Segmente Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung.

Suchmaschinenwerbung mit AdWords

Das Suchmaschinenmarketingfeld der Suchmaschinenwerbung umfasst zum größten Teil das Arbeiten mit Googles Anzeigensystem AdWords. Bei Google AdWords ist es für Unternehmen möglich in den Suchergebnissen von Google bezahlte Anzeigen zu schalten, die allerdings auch deutlich als solche gekennzeichnet werden und meistens in einem abgetrennten oberen Bereich der Suchergebnisse auftauchen. Bezahlt wird bei Google AdWords pro Klick auf eine Anzeige die zu einer vorher hinterlegen Webseite weiterleitet. Dabei ist für die Häufigkeit des Erscheinens der Anzeige maßgeblich wie viel Geld der Werbende pro Klick zu zahlen bereit ist. Die Anzeigen bei AdWords tauchen allerdings nicht zufällig auf sondern können auf bestimmte Suchanfragen und Suchmuster potentieller Kunden angepasst werden. In diesem Fall gilt jedoch, dass je höher der Wettbewerb um Anzeigen zu einer bestimmten Suchanfrage ist, desto tiefer muss man für ausreichend Werbung in die Tasche greifen.

Mehr Erfolg bei der organischen Suche

Möchte man hingegen statt mit Anzeigen öfter über die organische, also die werbefreie, Suche von Google gefunden werden kommt die Suchmaschinenoptimierung ins Spiel. Bei der Suchmaschinenoptimierung werden verschiedene seitenexterne und seiteninterne Maßnahmen zur Verbesserung der Sichtbarkeit einer Seite vorgenommen. Dementsprechend werden die unterschiedlichen Bereiche der Suchmaschinenoptimierung auch als OnPage- und OffPage-Optimierung bezeichnet. Ziel einer jeden Suchmaschinenoptimierung ist es, eine Homepage auf einen der ersten Plätze der Suchergebnisse zu vorher festgelegten Suchanfragen zu bringen. Dies ist der Fall, dar die meisten Nutzer von Suchmaschinen statistisch gesehen nur der Ergebnissen auf der ersten Seite der Suchergebnisse Beachtung schenken. Um diesen Umstand zu erreichen ist im Vorfeld einer jeden Suchmaschinenoptimierung eine genau Keywordrecherche notwendig. Bei der Keywordrecherche von Suchhelden.de werden beispielsweise bereits bestehende Suchanfragen ausgewertet und draus resultierend bestimmte Formulierungen in eine Webseite eingepflegt.

