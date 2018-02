Eines der ersten Rennspiele, die ich kenne und seinerzeit super gerne gespielt habe, war Out Run. Einfach weil es zu seiner Zeit unheimlich innovativ war. Das Spiel war aus unterschiedlichen Gründen damals unheimlich erfolgreich. Dies lag vor allem an der damals geilen Grafik und dem coolen Soundtrack. Aber auch an der Streckenführung. Hier gab es nicht einfach eine Strecke mit ein paar Kurven, sondern auch Dinge wie Abkürzungen und Weggabelungen. Vor jedem Checkpoint teilt sich die Straße, was den Spieler vor die Entscheidung stellt, welchen von zwei Streckenabschnitten er als Nächstes durchfährt.

Cooler Sound, geile Grafik

Gespielt wurde das Game am besten am Automaten, hier war die Grafik, der Sound und das Feeling natürlich noch cooler. Allerdings fand man diese in Deutschland eher selten. Deswegen zockten wir eher auf dem Amiga, für den das Game irgendwann auch portiert wurde.

Out Run war sicherlich nicht das erste Rennspiel, auch wenn es geil aussah. Aber dennoch war es Vorbild für viele Games die danach kamen. Hier lassen sich Klassiker wie Test Drive (hier ist sogar mal ein Film gedreht worden), Chase HQ oder das allseits bekannte Super Mario Kart nennen.

Große Brandbreite an Rennspielen

Die Bandbreite unterschiedlicher Games ist mittlerweile enorm. Und natürlich wurden die Games teilweise auch immer realistischer bis hin zu richtigen Simulatoren, die schon ein annährend echtes Fahrgefühl bieten. Allerdings sind gerade diese realistischen Games eher etwas für Menschen, die sich etwas intensiver mit einem Game befassen und auch befassen wollen. Für mal so nebenbei zocken eignen sich diese Games manchmal eher weniger. Und genau deshalb gibt es die einfachen Games im Stile von Out Run noch immer. Einfach mal eben schnell ein paar Runden Spass haben und zwar ohne sich großartig einspielen zu müssen. Das geht. Noch immer!

