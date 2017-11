Fifa 18 – ein gutes Geschenk für Weihnachten?

Alle Jahre wieder kommt das Christkind – Weihnachten steht mal wieder kurz bevor und Eltern werden sicherlich schon längst nach Geschenken für die Kids suchen. Neben dem Christkind kam auch dieses Jahr einmal wieder eine Neuauflage der beliebten und äußerst erfolgreichen Fifa Serie in die Läden.

Wurden die letzten Teile wegen eher behutsamen Änderungen und wenig Innovationen oftmals kritisiert wird die diesjährige Fifa-Version von der Presse und von Spielern gelobt. Auch wenn Patches wohl einige Dinge eher verschlimmbessert haben scharrt Fifa 18 eine riesige Fangemeinde um sich herum.

Lauter Neuerungen im Detail

Das Spielgefühl selbst wurde überarbeitet und stellte einige Veteranen direkt einmal vor eine Herausforderung. Denn Pässe müssen diesmal viel genauer platziert werden und die Geschwindigkeit des Spielern beim Annehmen des Balles spielt eine viel größere Rolle. Selbstverständlich ist es schwerer einen Ball in vollem Spring anzunehmen.

Insgesamt wurde das Tempo des Spiel ein wenig herausgenommen, was vor allem an der besonders starken Defensive liegt und an den verbesserten Torhütern. Zwischenzeitlich wurden beide nochmals via Patch verbessert und verstärkt. Sehr zum Unmut einiger Spieler, die sich das Vollgas-Fußball aus den vorherigen Teilen zurückwünschen.

Die Grafik wurde nochmals aufgebohrt und somit ist Fifa 18 eine wahre Augenweide. Alles sieht einen Ticken detailreicher aus und realistischer. Die Atmosphäre der unterschiedlichen Stadien wurde dank Fangesänge und der Grafik noch besser eingefangen – ein Fest für Fußball Fans.

Singeplayer Story aus letztem Jahr wird forgeführt

Die im letzten Jahr eingeführte Story rund um einen aufstrebenden Fußball Star wird auch in Fifa 18 fortgeführt und wieder können Spieler in die Rolle von Alex schlüpfen.

Egal ob Einzel- oder Mehrspieler. Fifa macht niemand etwas vor und es gibt viel zu tun.

Die wohl beliebtesten Modi sind eindeutig Karriere und FUT. In der Karriere übernimmt man wahlweise die Kontrolle über einen Spieler oder über den Trainerposten und versucht die Mannschaft zum Erfolg zu führen. Wieder einmal wurde auch dieser Modus geringfügig verbessert.

Aber für die meisten Spieler wird auf jeden Fall Fifa Ultimate Team sein. Das Traumteam zusammen kaufen und gegen andere Spieler antreten und sich messen – richtig viel Laune macht das.

Wer jetzt Lust auf Fifa 18 bekommen hat und vielleicht nicht die Nerven dazu hat in den nächsten Laden zu marschieren kann natürlich auch digital zuschlagen. Einfach fix das Xbox Guthaben aufladen oder sich eine PSN Karte zulegen und schon kann man sich das Spiel im offiziellen Xbox oder Playstation Store kaufen und runterladen. In den kalten Jahreszeiten ist ein derartiges Spiel genau das richtige und kann Fans des Fußballs dabei helfen die Winterpause zu überbrücken.

