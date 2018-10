Mit Hilfe eines Free Spins Bonus kannst du an den an diese Casino Aktion gekoppelten Spielautomaten mit tollen Freispielen spielen. Einige Slots bieten ein interessantes und durchaus lukratives Risiko-Spiel an, welches dich deine Gewinne aus der Hauptrunde verdoppeln oder sogar vermehrfachen lässt. Diese Risiko-Runde darfst du aber natürlich auch spielen, wenn du keine Freispiele einsetzt, sondern ganz normal mit Echtgeld spielst oder auch, wenn du den Slot kostenlos im Demo-Modus zum Spaß spielst oder zum Kennenlernen der Funktionen, die der Apparat dir bietet.

Wie kommt man auf die Leiter?

Nicht alle, jedoch zahlreiche Slot Automaten beinhalten als Bonusrunde das sogenannte Risiko-Spiel. Dieses wird durch Gewinne in der Hauptrunde des Spielens ausgelöst. Wenn die Spielsymbole des Slots in der korrekten Kombination auf den Walzen landen und du, meistens mit tollen grafischen und Sound-Effekten, darauf hingewiesen wirst, dass du einen Gewinn gelandet hast, kannst du auch das Risiko-Spiel aktivieren. Wenn der Slot dieses anbietet, kann das wie folgt funktionieren, jedoch sind die Einzelheiten bei jedem Spiel verschieden und es kann auch anders vor sich gehen. Hier wird also nur ein Beispiel aufgeführt.

Die beiden bekanntesten Risiko-Funktionen sind das Kartenspiel, bei dem du eine Kartenfarbe auswählen kannst und das Leiterspiel, was hier genauer beschrieben wird. Direkt nach dem Einzelgewinn kannst du auf den Leiterspiel-Button klicken und dich entscheiden, deinen Gewinn zu riskieren. Je nach der Höhe des Einzelgewinns, befindest du dich dann schon auf einer gewissen Stufe. Die verschiedenen Stufen bewegen sich über den Bildschirm und mit einem Klick hältst du das Spiel an und eine Stufe wird aufleuchten. Ist es die unterste, also die Null, hast du alle verloren, ist es die nächste Stufe, gewinnst du und kannst entweder den Gewinn ganz annehmen und die Bonusrunde verlassen oder weiterspielen. Teilweise geht das um die Hälfte und du kannst die Hälfte schon auf dein Konto legen oder du setzt den ganze Gewinn ein und hast die Möglichkeit, die Stufe noch einmal höher zu steigen. Wenn du verlierst, geht es entweder auf Null oder auch nur eine Stufe herunter und du kannst weiterklicken. Der Nervenkitzel ist hier garantiert!

