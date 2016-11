Was habe ich es früher geliebt. Das Game Donkey Kong. Dabei war es im Vergleich zu heutigen Games ein wirklich sehr simples Spiel. Es hat trotzdem jede Menge Spass gemacht. Das Spielprinzip war dabei einfach. Als Spieler klettert man diverse Leitern nach oben, um ganz oben ein Ziel zu erreichen. Auf dem Weg dorthin muss man diversen Hindernissen ausweichen, die einem entgegen geworfen werden. Nicht zuletzt hat dieses Game eine der populärsten Nintendo Figuren und ganz sicher eine der insgesamt bekanntesten Spielfiguren überhaupt hervorgebracht: Donkey Kong!

Vom Bösewicht zum Held

Dabei war dieser große Affe Anfangs noch nicht einmal der Sympathieträger. Er war der Gegner, der einem die Hindernisse entgegen warf. Eigentlicher Held des Games war Jumpman. Eine Figur, an welche sich heute wohl niemand wirklich erinnert. Donkey Kong hingegeben machte Karriere und avancierte dann doch noch zum Symapthie Träger. Man muss sich vorstellen, dass Nintendo angefangen 1981 bis ins Jahr 2014 fast jedes Jahr ein Game (auf unterschiedlichen Nintendo-Plattformen) mit Donkey Kong im Namen auf den Markt brachte. Hinzu kommen diverse Titel, wie zum Beispiel Super Mario Kart, in welchen Donkey Kong zumindest als eine der Figuren auftaucht.

Donkey Kongs Verwandter

Aber auch andere große Affen tauchen gerne in Computerspielen auf. Und neben Donkey Kong dürfte das sicher King Kong sein. Eigentlich eher eine tragische Filmfigur schaffte es dieser Affe dennoch in einige Games. Interessanterweise fast schon zur gleichen Zeit wie Donkey Kong. Denn schon 1982 erschien für die Atari 2600 das Spiel „King Kong“.

Danach folgten dann eher Spiele zu King Kong Filmen, wie zum Beispiel „Peter Jackson’s King Kong“ oder „Kong: The 8th Wonder of the World“. Daneben taucht King Kong eher als motivischer Hintergrund in diversen CasinoGames auf, wie sie sich beispielsweise auf http://vogueplay.com/ finden lassen. Wenn Du King Kong in dieser Form spielen möchtest, dann spiele kostenlos online spiele hier. Darüber hinaus spielt King Kong in der Gaming Welt eher Schattendasein.

Was ein wenig schade ist, dass seit 2014 eigentlich keine reinen Donkey Kong Games mehr erschienen sind. Das letzte erschienene Game war Donkey Kong Jr. im Jahr 2014 für den C64. Ja richtig..für den C64 und man ahnt schon, dass es sich hierbei um ein Fanprojekt handelt. Allerdings quasi „teiloffziell“, da es in der Tat unter Nintendo Lizenz lief. Ob es zukünftig weitere Donkey Kong Games geben wird, das bezweifel ich.

Übrigens: Sowohl Donkey Kong, als auch King Kong sind gar keine Affen, sondern Gorillas.

