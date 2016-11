Die Gaming-Welt erlebt gerade zweifellos ein Comeback. Design und Verwendung durchlaufen viele Veränderungen, die am Anfang des Gamings noch unvorstellbar waren. Laut der Statistik-Website Statista ist das Mobil-Gaming für 16% der weltweiten jährlichen Gesamteinnahmen der Gaming-Industrie verantwortlich. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass das in Europa führende Land Deutschland 2013 stolze 290 Millionen Euro Umsatz durch Mobil-Gaming erzielt hat.

Angetrieben durch das Zeitalter des Internets bekamen Spieledesigner mit der Mobiltechnologie eine völlig neue Plattform und sind nun nicht mehr auf den physischen Vertrieb ihrer Ideen angewiesen. Mobil-Gaming wird immer beliebter – egal, ob Ego-Shooter, Kasinospiele oder Puzzles – und alle sind einfach über Smartphones und Tablets zugänglich.

E3 2016

Bewertungen der letzten Electronic Entertainment Expo (E3 2016) in Los Angeles lassen erahnen, dass Konsolenhersteller sich mehr als je zuvor bemühen, Neukunden dazu zu bewegen, ihre Produkte zu kaufen und ihre treuen Fans mit Upgrades bei der Stange zu halten, die kompatibel mit existierenden Konsolen sind. Ein weiterer auffälliger Faktor bei der diesjährigen E3 war die Vorstellung von Virtual Reality Gaming. Auch auf vorherigen Veranstaltungen war VR zwar immer wieder ein Thema gewesen, jedoch wurde das Genre eher konzeptionell vorgestellt als dass es tatsächlich erhältlich war. Hier wurde Sonys Pressekonferenz als besonders vielversprechend betrachtet, auf der ein VR-Headset mit 50 Spielen angekündigt wurde. Ein großer Unterschied auf der diesjährigen E3 war die Dominanz des Mobil-Gaming im Gegensatz zu früheren Shows.

Die Zukunft des Gaming

Ein entscheidender Faktor ist für viele Gaming-Fans der Preis der Konsolenspiele, der bis zu 60 Euro betragen kann. Dies bildet einen starken Kontrast zu Mobil-Spielen, die vergleichsweise preiswert sind und oft sogar gratis heruntergeladen werden können. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass man bei Online-Spielen teilweise sogar Geld gewinnen kann. Kasinospiele werden immer beliebter. Seiten wie Royal Vegas Casino bieten spannende Spiele und eine Reihe von Einstiegsangeboten, wodurch eine völlig neue Art des Online-Gamings zugänglich wird. Die Glaubwürdigkeit von Royal Vegas wird sogar noch erhöht, wenn man hört, dass es zu der Fortune Lounge Group der Online-Kasinos gehört, ein Zusammenschluss von namhaften Firmen, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Mit mehr als 600 hochwertigen Spielen und einer immer größer werdenden Fangemeinde zeigt Royal Vegas Casino, wie beliebt Mobil-Gaming mittlerweile ist.

Ausgewählte neue Mobil-Spiele wurden auf der E3 2016 angekündigt

Batman: The Telltale Series, Severed, Minecraft Realms und The Elderman Scrolls waren nur einige der neuen Spiele, die angekündigt wurden. Und obwohl von mehr Konsolenspielen als Mobil-Games die Rede war, zeigte die Tatsache, dass sie bei einem so renommierten Event überhaupt Erwähnung fanden, dass Mobil-Gaming mittlerweile aus gutem Grund ernst genommen wird. Eine Studie der CNBC zeigt, dass das Mobil-Gaming in den Vereinigten Staaten dieses Jahr am beliebtesten ist. Für Tablets und Smartphones gekaufte Spiele sollen in diesem Jahr voraussichtlich zu einem Gesamtgewinn von 36,9 Milliarden Dollar führen, PC-Spiele bringen es auf 31,9 Milliarden und Konsolenspiele 29 Millarden.

