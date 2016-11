Die sehr beliebte Plattform humblebundle.com hat mal wieder ein neues Paket voller erstklassiger Spiele erstellt und bietet diese nun für rund 2 Wochen günstig an. Beim sogenannten Staff Pick Bundle sind diesmal Vertreter diverser Genres dabei. Wer dabei mindestens 12 US-Dollar zahlt kommt in den Genuss von 8 Spielen.

Das schöne daran ist, dass man dabei auch noch eine gute Sache unterstützt: Child’s Play, National Videogame Museum und die Kahn Academy bekommen einen vom Käufer zugeteilten Teil des Geldes.

Aber werfen wir mal einen Blick darauf, welche Spiele diesmal mit dabei sind.

Eines der Spiele die ich bereits besitze. Chivalry setzt den Fokus auf Online Team Matches, aber anders als andere FPS Games bekämpft man sich hier mit Schwertern, Äxten, Bögen und Schildern. Ein relativ einzigartiges Spielerlebnis.

Metacritic:

79/100 Metascore

Beschreibung des Spiels auf Steam:

Bei diesem Puzzle Jump’n’Run wird es emotional. Die Geschichte von zwei Brüdern, die ihren kranken Vater retten möchten ist sehr emotional und wurde international mehrfach mit diversen Preisen überhäuft. Zwar habe ich es noch nicht gespielt, aber ich denke dass Brothers – A Tale Of Two Sons auf jeden Fall einen Blick wert ist.

Metacritic:

90/100 Metascore

Beschreibung des Spiels auf Steam:

Das nächste Spiel in der Liste ist Ultimate General: Gettysburg. Die hierzulande eher unbekannte Schlacht ist für die Amerikaner so etwas wie die legendäre Schlacht im Teutoburger Wald. Dieses Strategiespiel erlaubt es dem Spieler die Kontrolle über eine Armee im US-Amerikanischen Bürgerkrieg zu übernehmen. Sieht recht hübsch aus und sollte Taktiker sicherlich eine Weile beschäftigen. Erinnert auch ein wenig an die Total War Serie von Creative Assembly.

Metacritic:

84 / 100 Metascore

Beschreibung des Spiels auf Steam:

Ultimate General: Gettysburg is a Tactical Battle Simulator that allows you to lead thousands of soldiers in the famous Battle of Gettysburg as commander of either the Union or Confederate army. The game features the most accurately created map, complex morale, innovative control mechanics and smart AI. You have the freedom to use different strategies while the battle progresses. Your decisions and military performance play a crucial role in the result. Lead your army and win the Battle of Gettysburg!

It has been voted as Best Strategy Game of 2014 by PCGamesN.