Mobile Games machen jede Menge Spass. Längst hat die Gaming Industrie Smartphones als Game Plattform entdeckt und entwickelt schon seit einiger Zeit wirklich beeindruckende und unterhaltsame Spiele für unsere mobilen Dauerbegleiter. Der Nachteil ist aber oft, dass die meisten Games auf einem der App Stores heruntergeladen werden müssen und teilweise erheblichen Speicherplatz auf dem Smartphone belegen.

Zudem verhindert die schiere Größe von teilweise einigen 100 MB einer solchen Gaming App den spontanen Download, sofern man sich nicht mit dem Smartphone in einem WiFi Netz befindet. Hier würde ansonsten das traditionell sehr begrenzte Datenvolumen, welches deutsche Mobilfunkanbieter anbieten, verbraucht sein.

Ohne Download und ohne Installation

Und an dieser Stelle kommen im wahrsten Sinne des Wortes mobile Instant Games ins Spiel. Diese benötigen keinen vorhergehenden Download und sind sofort, als instant, auf dem Smartphone spielbar. Solche Spiele für Handy und Tablet sind im Grunde das, was man ein Browsergame nennen würde.

Browsergames waren auf dem Desktop PC vor ein paar Jahren der große Renner. Und zwar auf ganz ähnlichen Gründen, wie jetzt auf dem Smartphone: Man konnte sie einfach schnell und ohne langen Download bzw ohne Installation spielen. Quasi die perfekten Games für zwischendurch. Allerdings basierten diese PC Browsergames in der Regel auf Java oder gar speziellen Browserplugins, was ein potentielles Sicherheitsrisiko darstellt. Und auf einem mobilen Gerät käme dies ohnehin nicht in Frage.

HTML5 macht es möglich

Aber zum Glück gibt es ja HTML5. Und diese Auszeichnungssprache bietet Entwicklern eine ganze Reihe Möglichkeiten Multimedia Anwendungen für den Browser umzusetzen. Und da HTML5 auch von den meisten mobilen Browsern unterstützt wird, sind somit auch multimediale Games für mobile Geräte möglich, die sich einfach und schnell in den Browser des Smartphones laden lassen.

Einfach aber unterhaltsam

Allerdings sollte man sich hierbei nichts vormachen. Download Games aus den App Stores sind logischerweise deutlich umgangreicher und aufwendiger gestalltet, als Instant Games. Das liegt natürlich in der Natur der Sache und findet sein Äquivalent genauso auf dem PC. Auch hier stehen Browsergames deutlich hinter installierten Spielen.

Darum sind Instant Games auch eher einfach gehalten. Grafisch, vom Umfang her und was das Gameplay angeht auch. Aber manchmal liegt der Reiz und der Unterhaltunswert ja gerade in der Simplizität eines Spiels. Einfach mal kurz die Zeit vertreiben ohne sich vorher großartig in ein Spiel hineindenken zu müssen. Mit Browsergames ging das schon immer gut.

