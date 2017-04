Spiele im Casino üben auf viele Menschen eine ganz besondere Faszination aus. Dafür gibt es viele Gründe, vor allem natürlich die hohen Gewinne, die bei solchen Glücksspielen möglich sind. Innerhalb kürzester Zeit kann man mit dem nötigen Quäntchen Glück mehr Geld verdienen als bei den meisten anderen Freizeitaktivitäten, darüber hinaus ist der Nervenkitzel groß, gute Unterhaltung ist also garantiert. Alles in allem machen Spiele im Casino also viel Spaß, wenn man das nötige Budget dafür hat. Wer nicht über das passende Kleingeld verfügt, muss jedoch nicht ganz auf diese Spiele verzichten – im Internet kann man mittlerweile nämlich auch kostenlos spielen.

In klassischen Casinos wäre es undenkbar, dass man sich beim Roulette, beim Blackjack oder an den Spielautomaten mit Spielgeld versucht. Der Platz in einem Casino ist schließlich begrenzt, zudem sind gerade Tischspiele wie Roulette oder Baccarat für die Betreiber eines Casinos relativ teuer. Es würde sich deshalb kaum lohnen, den Besuchern einen Tisch anzubieten, an dem sie zunächst einmal mit ein wenig Spielgeld ihre Einsätze vornehmen können, bevor sie sich dann an den „echten“ Tischen versuchen. In den vielen Casinos im Internet, die sich in den vergangenen Jahren auf dem Markt etabliert haben, ist das Bild hingegen komplett anders.

Die Betreiber von Online Casinos bieten ihren Kunden eine Software, bei der diese gegen einen Zufallsgenerator antreten. Das bedeutet, dass die Chancen auf einen Gewinn ebenso hoch wie im echten Casino sind, allerdings ist der Platz, der in einem Casino zur Verfügung steht, physisch nicht begrenzt. An einem virtuellen Roulettetisch können Spieler jederzeit Platz nehmen, auch die Spielautomaten sind nicht besetzt, wenn ein anderer Spieler daran gerade aktiv ist. Aus der Sicht der Betreiber ist das eine sehr komfortable Situation, schließlich haben sie auf diese Weise die Möglichkeit, ihren Kunden auch das kostenlose Spielen zu ermöglichen.

Diese Variante ist besonders für Einsteiger, die mit Spielen im Casino noch nicht besonders viele Erfahrungen gesammelt haben, sehr positiv. Mit Hilfe eines virtuellen Guthabens hat man schließlich die Möglichkeit, die verschiedenen Spiele im Casino erst einmal ganz ohne Risiko für das eigene Guthaben zu testen. Auf diese Weise kann man also die persönlichen Lieblingsspiele finden, darüber hinaus ist es so ohne Risiko möglich, erst einmal die eine oder andere Strategie auszuprobieren. Auch für erfahrene Spieler sind kostenlose Spiele jedoch sehr sinnvoll. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ein Casino ein neues Spiel in sein Portfolio aufnimmt, das man zunächst einmal testen will, bevor man echte Einsätze platziert.

In der Regel ist es in Casinos im Internet sogar ohne Registrierung möglich, die einzelnen Spiele mit einem virtuellen Guthaben zu nutzen. Bei manchen Betreibern muss man sich zunächst registrieren, allerdings muss man noch kein Geld auf sein Konto im Casino überweisen, um mit den kostenlosen Spielen starten zu können. Wer sich dann dazu entscheidet, wirklich um echtes Geld zu spielen, kann natürlich jederzeit damit beginnen. Oft kann man für seine ersten Einzahlungen im Casino auch noch einen kleinen Bonus erhalten. Dieser wird in der Regel als zusätzliche Gutschrift auf die Einzahlungen vergeben, darüber hinaus vergeben die meisten Betreiber von Casinos auch noch kostenlose Freispiele, zum Beispiel für bestimmte Spielautomaten.

Solche Freispiele bieten den Empfängern nicht nur die Chance, auch weiterhin ohne Risiko zu spielen. Mit Freispielen sind darüber hinaus auch noch echte Gewinne möglich. Bevor man sich diese auszahlen lassen kann, muss man zwar in der Regel bestimmte Umsatzbedingungen erfüllen, trotzdem sind die Freispiele jedoch eine sehr gute Variante, um das eigene Guthaben im Casino ein wenig aufzustocken. Natürlich gibt es in Casinos auch immer wieder Aktionen, bei denen man weitere Freispiele kassieren kann – es lohnt sich also, auf die entsprechenden Seiten zu achten.

Alles in allem muss man also nicht über viel Geld verfügen, um im Internet sein Glück bei verschiedenen Spielen im Casino zu versuchen. Die Hersteller der entsprechenden Software wissen schließlich, warum wir so gerne spielen und wollen es den Nutzern so einfach wie möglich machen, sich ein wenig zu unterhalten. Für die Betreiber von Casinos im Internet ist es zudem eine gute Variante, den eigenen Kunden auch die Chance auf kostenlose Spiele zu bieten, bei denen diese kein Risiko eingehen müssen. So lässt sich zugleich das eigene Portfolio präsentieren, bei dem Nutzer später dann ihre eigenen Einsätze platzieren können.

Natürlich sind kostenlose Glücksspiele auch für Menschen geeignet, die sonst Gefahr laufen würden, unter einer Spielsucht zu leiden. Spielsucht in Deutschland ist zwar kein besonders weit verbreitetes Phänomen, allerdings gibt es immer wieder Menschen, die davon betroffen sind und die einen großen Teil ihres Vermögens bei Glücksspielen setzen. Wer sich vor allem unterhalten lassen möchte und nicht unbedingt große Gewinne erzielen will, hat dazu auch mit den kostenlosen Spielen im Casino die Gelegenheit. Der Gang in eine Spielbank oder eine Spielhalle ist dadurch nicht mehr unbedingt nötig.

