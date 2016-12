Kostenlos – dieses Wort kennt man nur noch aus dem Duden, denn die geübten Online Games Spieler wissen, dass kostenlos nicht immer kostenlos sein muss. Man denke zum Beispiel an die vielen Handy Apps oder Online Rollenspiele, bei welchen die Hersteller mit einem kostenlosen Spielspaß werben. Spielt man allerdings eine gewisse Zeit, dann kommt man um das eine oder andere Investment nicht mehr herum. Für neue Lebensenergie seines Helden, Extra-Waffen oder ähnliches zahlt der Spieler dann schnell mal 50€ und die Kreditkarte glüht.

Online Slots kostenlos spielen

Spielhalle24.net hat diesem Mechanismus nun den Kampf angesagt und sich der kostenlosen Zockerei verschrieben. Ohne jegliche Anmeldung kann man hier Online Slots kostenlos spielen und sich die kleinen Pausen im Leben versüßen. Dies funktioniert recht einfach, denn als Spieler braucht man lediglich einen PC, Smartphone oder Tablet und den sogenannten Flash-Player, welcher normalerweise immer schon vorinstalliert ist. Das war es! Nun gilt es sich nur noch die Frage zu stellen, welches Spiel beziehungsweise welchen Online Slots man am liebsten kostenlos spielen möchte.

Freie Spielauswahl auf Spielhalle24

Jede Woche kommen in der neuen kostenlosen Online Spielhalle neue Online Slots, Pausenspiele, Browsergames, MMORPGs und Arcade Games heraus. Diese Spiele sind allesamt in einer kostenlosen Version spielbar. Dies wird in der Regel mit einem Spielgeldguthaben gelöst, welches der Spieler ohne eine Anmeldung gutgeschrieben bekommt. Auf diese Weise steht dem kostenlosen Spielspaß nichts mehr im Weg und die Pause kann gefüllt werden.

Doch wann spielt man am besten auf Spielhalle 24? Ganz klar: In der Pause. Egal ob es die Mittagspause auf der Arbeit, die Wartezeit in der Arztpraxis, die lange Busfahrt oder der Arbeitsweg mit der Bahn ist, jederzeit findet sich ein Spiel. Hinzu kommt, dass für jeden Geschmack ein Game vorhanden ist. So gibt es für Casinofans zahlreiche Online Slots aus den unterschiedlichsten Richtungen. Es gibt die Novoline Klassiker wie Book of Ra, aber auch Slots über die großartige Fernsehserie „Game of Thrones“ oder über Marvel Filme wie „Iron Man“. Das normale Roulette oder eine Sonderausgabe in Verbindung mit dem Microsoft Kultspiel „Pinball“ darf natürlich auch nicht fehlen. Wer weniger an Casinospielen interessiert ist, der kann sich in der sogenannten Pausenspiele Rubrik austoben. Egal ob Action, Sport, Arcade, Karten- oder Denkspiele – hier wird sich etwas finden. Vielleicht sind sie ein Denksport-Fan und erfreuen sich an Sudoku oder Solitaire? Oder Sie zielen lieber wie auf dem Jahrmarkt mit dem Luftgewehr und spielen Duck Shoot?

Suchen Sie es sich einfach aus und besuchen Sie die neue Online Spielhalle „Spielhalle24.net“!

