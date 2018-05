Glücksspiel ist so alt wie die Menschheit selbst. Und der Staatsvertrag, der eine Monopolmacht des Staates in Sachen Glücksspiel in Deutschland vorsah, um die Menschen vor der „Sucht nach dem Glücksspiel“ zu bewahren, ist zum Glück längst aufgelockert. Warum das ein Glück ist? Weil Glücksspiel nicht weniger suchtfördernd wird, nur weil es von staatlicher Seite angeboten wird. Im Endeffekt hatte dieses Monopol wenig mit dem Wohl der Menschen in Deutschland zu tun und mehr mit der Tatsache, dass sich an Glücksspiel einfach gut verdienen lässt. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtiger ist, dass die Masse an Buchmachern und Anbietern von Online Wetten natürlich für den Einzelnen auch eine besondere Verantwortung mit sich bringt, sinnvoll und verantwortungsbewusst mit dem Angebot umzugehen.

Wetten macht Spaß – aber der Anbieter muss auch wirklich gut sein

Wetten macht Spaß – natürlich der Thrill, die Spannung, die Möglichkeit zu gewinnen oder eben zu verlieren und dabei dann auch direkt Geld zu verlieren, verleiht dem Spiel eine ganz neue Tiefe und eben eine ganz andere Art der Spannung. Wichtig ist dabei, dass man zum einen genau weiß, worauf man wettet und zum anderen, dass der Anbieter über den man seine Wetten platziert auch wirklich gute Angebote auflegt. Dazu gehören faire Quoten aber eben auch Möglichkeiten wie gelegentliche Bonusse, Cashback-Angebote oder ähnliches. Die Buchmacher im Netz waren in den letzten Jahren innovativ, wenn es darum ging neue Ideen zu entwickeln, um Kunden zu gewinnen und zu halten. Gut, wenn man weiß, welcher Anbieter dabei tatsächlich die besten Möglichkeiten für Spieler bietet.

E-Sport ist in der Welt der Buchmacher groß im Kommen

Generell ist E-Sport eine Sportart, die sich weltweit immer größerer Beliebtheit erfreut. Auch wenn E-Sport noch nicht in vielen Ländern als offizielle Sportart anerkannt ist, haben doch schon eine ganze Reihe großer Sport- und Fußballvereine weltweit eine eigene E-Sport Abteilung, die an Events teilnimmt und den Sport weltweit immer beliebter und berühmter macht. Das natürlich auch die Buchmacher einen solchen Aufsteigenden Stern nicht außer Acht lassen können, liegt auf der Hand. Kein Wunder also, dass für verschieden E-Sport-Events immer wieder die Möglichkeit gegeben ist, Online-Wetten zu platzieren. Dabei ist es umso wichtiger, sich vorher eingehend über die jeweiligen Spiele und vor allem die Wettanbieter selbst zu informieren.

Wer ein Spiel noch nie gespielt hat, sollte auf nicht auf den Ausgang setzen

Es ist wie beim normalen Sport – wer keine Ahnung vom American Football hat, sollte nicht unbedingt auf ein Spiel der NFL setzen. Gleiches gilt für Basketball und Spiele der NBA oder Fußball und Spiele der 1. Oder 2. Bundesliga oder der Champions League. Wer also noch nie im Leben Call of Duty gespielt hat und auch sonst nur wenig über Spieler und Ego-Shooter als solche weiß, ist mit einer Wette auf entsprechende Events solange fehl am Platz, bis er sich näher über das Spiel und die einzelnen Teams, die an den Events teilnehmen, informiert hat. Doch, wer über die notwendigen Informationen verfügt und sich ein Bild von Chancen und Risiken einer Wette machen kann, der kann die Spannung für ein solches E-Sport-Event mit einer gut platzierten Wette auf ein ganz neues Level heben. Wichtig ist dafür aber eben auch die Qualität des jeweiligen Buchmachers. Und da führt kein Weg an Erfahrungsberichten vorbei. Solche findet Ihr zu einzelnen Buchmachern im Bereich des E-Sports zum Beispiel auf Wettenerfahrungen.com.

