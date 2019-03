Manchmal muss das Innenleben eines PC´s einfach in ein anderes Gehäuse umziehen. In diesem Fall war der Umzug notwendig, weil eine neue Grafikkarte angeschafft wurde. Und deren Abmessungen sich einfach nicht mit dem alten PC Gehäuse in Einklang bringen lassen wollten. Oder anders gesagt: Die Karte war zu lang, darum war ein größeres Gehäuse fällig.

Im Zuge des Umbaus damals ist auch ein kleines Video entstanden. Das Video zeigt im Zeitraffer den kompletten Einbau der Hardware in das BeQuiet! Silent Base 800. Nicht mehr ganz das neuste Gehäuse und das Video ist es auch nicht, aber vielleicht dennoch ganz nett anzusehen:

BeQuiet! Silent Base 800 Zeitraffer Video

