Einer Studie der Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zufolge nutzen drei viertel aller Deutschen im Jahr 2015 in irgendeiner Art und Weise Smartphones. Und das quer durch alle Altersgruppen. Immerhin ein Plus von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dazu geht man davon aus, dass die Nutzungsdauer dieser Smart Devices (Smartphones und Tablets) zusätzlich noch steigen wird.

20 Millionen Smartphones zu Weihnachten

Um das mal zu verdeutlichen, welchen Stellenwert Smartphones mittlerweile einnehmen: Der Branchenverband Bitkom und Vodafon gehen davon aus, dass zu Weihnachten 2015 fast 20 Millionen Smartphones verschenkt wurden. Und zwar nur auf Deutschland bezogen.

Mobiles Mediencenter

Und wie eigentlich nicht anders zu erwarten, nimmt die Nutzung und Bedeutung als klassisches Telefon zunehmend ab. Auch SMS sind dank Apps, wie WhatsApp mittlerweile nahezu bedeutungslos. Vielmehr entwickelt sich das Smartphone in seiner Bedeutung zunehmend zum mobilen Medienzentrum, welches zum einen der Kommunikation dient, aber auch dem Entertainment. Hierzu zählen neben Musik- und Filmgenuss, natürlich auch mobile Games und interessanterweise auch mobiles Glücksspiel.

Wachstum in der Nische

Gerade für Letzteres sehen Branchenverbände das mobile Internet als enormen Wachstumsmotor für mobile Casinos. Entsprechende Anbieter reagieren entsprechend darauf, wie zum Beispiel Apps wie die Stargames App zeigen. Das Institut Research & Markets prognostiziert sogar, dass dieser Markt bis 2019 um 40% steigen wird.

Aber auch bei Mobile Games allgemein geht man insgesamt von einem enormen Wachstum aus. Einer Studie von Newzoo zufolge könnte es sein, dass mobile Games bis zum Jahr 2017 vom Umsatz her zu den Core Games aufgeschlossen haben bzw diese sogar noch deutlich überflügeln könnten. PC und Konsolen Gamer müssen hier tapfer sein. Denn würde dies eintreffen, wären nicht mehr die Core Games das Kerngeschäft der Spielehersteller, sondern dann eben mobile Games.

Jede Menge Games auf dem Smartphone

Verwunderlich ist das nicht. Denn gerade Games auf dem Smartphone, ganz gleich welcher Art, bieten für Unterwegs doch einen ziemlich guten Zeitvertreib. Und 4G Konnektivität zusammen mit leistungsstarken Smartphones machen mobiles Online Gaming auch noch richtig komfortabel. Kein Wunder also, dass sich auf vielen Smartphones neben WhatsApp, Facebook, Twitter und Co auch jede Menge Games, wie zum Beispiel Cash Farm, Star Wars Galaxis, Candy Crush oder das schon etwas betagtere Clash of Clans finden.

