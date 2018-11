Die Zocker Gemeinde hatte dieses Jahr direkt doppelten Grund zur Freude, denn eines der am meisten verkauften und vielleicht sogar das beliebteste Rollenspiel bekommt eine eigene Serie. Die Story rund um Geralt von Riva (The Witcher) wird von Netflix ins Serienformat gepresst.

Als Hauptdarsteller konnte man dafür Henry Cavill gewinnen, welcher vor allem für seine Rolle als Superman bekannt wurde (Men of Steel). Cavill selbst gab in einem Interview an, ein Fan der Witcher Saga zu sein und auch die Bücher gelesen zu haben.

Rolle verpasst wegen World of Warcraft?

In einem Interview gab er außerdem zu, beinahe die Rolle für Men of Steel verpasst zu haben wegen einem Videospiel. Während einer World of Warcraft Session rief ihn der Regisseur Zack Snyder an um ihm die Rolle anzubieten. Jedoch war Henry zu dem Zeitpunkt am spielen und wie man weiß, kann man Online Spiele nicht einfach pausieren.

Aber wie wir alle wissen klappte es dann doch noch und er bekam die Rolle. Darüber hinaus sprach der Superman Darsteller auch davon, wie sehr er The Elder Scrolls: Skyrim mag. Allem Anschein nach ist Cavill ein waschechter Zocker.

Netflix Adaption erscheint 2019

Das Drehbuch für die erste Staffel der Witcher Netflix Serie ist bereits fertig. Angepeilt ist Mitte 2019 für die Veröffentlichung auf Netflix. Die Serie selbst soll sich stark an den Büchern orientieren, aber auch Einflüsse der Videospiele aufgreifen.

Und nun der First Look von Henry Cavill als Geralt von Riva – dem Hexer.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) October 31, 2018

