Wer noch die Playstation3 zu Hause hat und an dieser hängt, sie also nicht einfach für eine neuerer Version eintauschen will, der kann jetzt auch für diese Konsole Top Casino Spiele finden. Dabei ist die Auswahl natürlich etwas geringer, das tut dem Spielgenuss aber keinen Abbruch.

Die Kombi aus Konsolenspiel und online Gambling, also Casino Spielen von überall aus, ist inzwischen eine immer beliebter werdende. Und das ist mehr als verständlich, man kann nämlich die Top Grafiken genießen, mit dem Controller navigieren und zugleich eine Atmosphäre wie in echten Spielhallen genießen.

Games zu kaufen oder aus dem Home Network?

Diese zwei Optionen hat man ja grundsätzlich wenn man seine PS3 mal wieder anschmeißt und neue Games hinzufügen will. Auch für Gambling Games gibt es diese zwei Option, und beide haben Vor- und Nachteile.

1. PS3 Home Netzwerk: Ja, es gibt ein Casino im Netzwerk der PS3 und sogar ein recht gutes. Dabei hat man hier nicht nur die Slot Games (wie man es aus vielen online Spieleplattformen am PC kennt), sondern das gesamte Vegas-Paket. Man kann im Casino virtuell herumgehen, hat auch sein eigenes Hotelzimmer und kann sich als Figur durch die Hallen bewegen. Ein ganz anderes Feeling als das Zocken am PC, und viele werden es lieben! Die Spiele selbst überzeugen, verschiedene Slots sind ebenso wie Tisch Spiele, also Poker, Roulette und Co.

Auch wenn es grundsätzlich nicht mit dem Echtgeldmodus von online Casinos vergleichbar ist, so kann man hier dennoch um echtes Geld spielen. Zu Beginn des Spiels hat man nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Jetons. Will man sich neue holen um mehr zu setzen, oder weil man die alten verspielt hat, so kann man nachkaufen. Von 1$ bis zu 20$ kann man dann für neue Chips ausgeben.

2. Externe Games: Leider gibt es hier im Casino-Spiel-Sektor noch keine wirklich große Auswahl und die Entwickler haben sich hauptsächlich auf das Poker Spiel fokussiert. Während man für ein paar andere Konsolen zumindest ein paar Slot Games in Casino Games wie „The Four Kings Casino and Slots“, so muss man bei der PS3 mit Poker Spielen Vorliebe nehmen. Doch immerhin sind diese in super Qualität verfügbar.

a. Poker Night 2: Herausgebracht im Jahr 2013 handelt es sich hier um ein relativ neues Game bei dem man mit einer Gruppe an, sagen wir mal, interessanten Charakteren zusammen am Poker Tisch eine spannende Nacht-Partie spielt. Dabei werden alle Klischees erfüllt, von der recht erwachsenen Sprachweise, zum Zigarettenrauch und intensiven Jokes. Somit geht es hier nicht nur ums Poker Spielen an sich, sondern mehr um die gesamte Atmosphäre drum herum. Das werden manche lieben, andere so gar nicht genießen können. Einfach mal ausprobieren ist hier wohl der beste Rat.

b. Poker Edition, High Stakes on the Vegas Strip: Etwas klassischeres Poker Spielen kann man hier entdecken. Ein kompetenter Aufbau und verschiedene Poker Varianten zur Auswahl sind hier die Key-Elements, mehr so als das Design und die Atmosphäre. Diese sind zwar gut, bringen aber nicht unbedingt den Wow-Effekt. Wer also wirklich hier ist um Poker zu spielen und nicht um sich eine nette Story-Line anzusehen, wird dieses Game lieben.

Echtes Geld oder kostenlos zocken?

Eine Entscheidung, die man beim online zocken zu allererst beantworten muss, wiegt beim Spiel auf der Konsole nicht ganz so schwer. Denn die wahren Echtgeld Casinos sind per PS3 nicht zugänglich. Lediglich wenn man den Browser nutzt kann man Homepages die das Spielen um echtes Geld anbieten besuchen. Hierfür macht es dann aber mehr Sinn den PC zu nutzen. Auf der Konsole lohnt es sich nur Konsolenspiele zu zocken.

Die Casino Games die man also findet spielen grundsätzlich alle in kostenlosen Versionen – und das hat den Vorteil, dass man hier Spaß haben kann, ohne sich dem Glücksspielrisiko auszusetzen. Und viele Zocker spielen Sizzling Hot Deluxe oder andere Top Slots ohnehin im gratis Modus, so dass dies nicht einmal eine große Veränderung bedeutet.

Eine kleine Ausnahme gibt es aber vom total kostenlosen Spielgenuss auf der PS3 – im nächsten Punkt wird sie genauer erläutert.

