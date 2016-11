Spiele und ganz besonders Glücksspiele haben auf den Menschen schon immer irgendwie einen besonderen Reiz ausgeübt. Ganz ähnlich wie bei Achterbahn Fans werden immer suchen sich die meisten Menschen immer wieder neue Erlebnisse. Ziel hierbei ist ganz klar Spannung zu erleben. Das gilt für die Achterbahnfahrt, für das neuste, aufregende Blockbuster Game, aber eben auch für diverse Glücksspiele.

Wechselbad der Gefühle

Das Ganze wirkt indem sie den Gamer oder den Glücksspieler, der an Spielautomaten online zockt, indem er in ein Wechselbad der Gefühle versetzt wird. Das kann bis zu einer Art Rauschzustand führen. Gewinnt der Spieler, erlebt er eine absolute Hochstimmung und Begeisterung. Verliert er allerdings weichen die Glücksgefühle sehr schnell der Niedergeschlagenheit und Enttäuschung bis hin zur Panik aufgrund eines eventuellen Verlustes.

Interessant ist allerdings, dass diese negativen Gefühle im Falle eines Verlustes oder einer Niederlage unter Umständen sehr schnell verdrängt werden. Sehr oft wird dann sehr schnell der nächste Einsatz gezückt in der Hoffnung, dass ein potentieller Gewinn ja nicht lange auf sich warten lassen kann. Diese Hoffnung und die Möglichkeit während des Zockens andere Alltagsprobleme ausblenden zu können, lassen viele Spieler weiter spielen.

Die Problematik ist dann allerdings, dass der Spieler genau dieses Wechselbad zwischen Hochstimmung und Niedergeschlagenheit im Endeffekt als psychologisch und physiologisch anregend und in manchen Fällen sogar als beruhigend Empfinden kann. Ganz gleich, wie das Spielen letztendlich ausgeht, der Spieler empfindet es als positiv. Und hier entsteht eine nicht unerhebliche Suchtgefahr, die nicht zu unterschätzen ist.

Risiko: Jederzeit und überall

Erschwerend und risikosteigernd kommt hinzu, dass Glücksspiele mittlerweile jederzeit zur Verfügung stehen. Sei es stationär in Gaststätten oder Spielotheken oder 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche im Web bzw als App auf dem Smartphone. Zwar unterliegen Spielhallen, wie zum Beispiel die Merkur Spielothek strengen Auflagen zum Schutz der Spieler (zum Beispiel ist hier kein Alkohol erhältlich), aber gerade in sogenannten Online Casinos greifen diese Schutzmechanismen oft nicht. Wer also auf Automatenspiele steht, der sollte sich vielleicht überlegen, zumindest online ohne Geldeinsatz zu spielen. Das Web hält hier einige Angebote bereit, mittels derer man kostenlos spielen kann.

Teilen mit: Facebook

Twitter

Google

Reddit

Pocket

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Pinterest