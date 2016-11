Da uns im Oktober bereits ein neues Grand Theft Auto-DLC in Form eines spannenden Biker-Updates beschert wurde, kamen viele Fragen darüber auf, was wir als Nächstes von dem bahnbrechenden Spiel erwarten dürfen.

Von den Entwicklern Rockstar Games sind bisher ein paar grandiose DLCs erschienen, die altbekannte Spiele von Deathmatch bis hin zu Independence Day mit Updates wieder moderner gemacht haben.

Das Biker-Update zeigt, wie vielfältig der Multiplayer-Aspekt beim Grand Theft Auto-Online-Spiel werden kann. Man kann sich mit anderen Spielern zusammenschließen, eine eigene Biker-Gang gründen und eine beeindruckende Garderobe anschaffen, ebenso wie verschiedene Waffen und Fahrzeuge.

Und obwohl das Update bisher meist nur gute Kritiken bekommen hat, sind einige dennoch enttäuscht darüber, dass Rockstar Games noch nicht das GTA Casino DLC veröffentlicht haben.

Dieses Thema hat während der letzten paar Jahre in der Gaming-Community bereits für viele Diskussionen gesorgt. Geknackte Codes und diverse versteckte Hinweise im Spiel deuten auf einen Ort hin, an dem in Los Santos ein Kasino gebaut werden könnte. Die Gerüchteküche ist voller Spekulationen über ein potenzielles Kasino-DLC.

Dass dieses Update bisher noch nicht erschienen ist, könnte aber auch rechtliche Gründe haben. Ein Finanzsystem innerhalb von Grand Theft Auto zu installieren, könnte Rockstar Games einige Probleme bereiten.

Anders als Mr Green Casino, die sich mit seriösen Zahlungssystemen wie Mastercard, Visa, Neteller und Skrill zusammengeschlossen haben, um Spieler im Online-Kasino zu schützen, könnte es sein, dass Rockstar einen anderen Ansatz wählt, wie vor Kurzem bei Twitch.tv berichtet wurde.

Der Videospiel-Streamingkanal hat seine eigene Zahlungsmethode namens Stream+ eingeführt, mit dem die Spieler einzeln oder sogar bei Multiplayer-Spielen wie Breakaway zahlen können. Aber bis die GTA-Spieler ihre eigene Währung im Spiel bekommen, könnte noch einige Zeit vergehen.

Stattdessen heißt es, dass das nächste DLC von Grand Theft Auto ein Halloween-Update werden könnte. Glücksspielfans müssen sich also weiterhin die Zeit auf Kasinoseiten vertreiben, um Spiele wie Roulette, Poker und Blackjack zu erleben.

