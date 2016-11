Hier erzählen wir über die typischen Eigenschaften der Pokerspieler, die auch im Geschäft nützlich werden können. Obwohl es auch ein paar Eigenschaften gibt, die bei der Geschäftsführung nur schaden können.

Wie kann uns Poker bei der Arbeit helfen oder schaden?

Auf den ersten Blick hat der Poker nichts mit dem Geschäftsleben zu tun. Aber in Wirklichkeit stimmt das nicht. Es ist schon nachgewiesen, dass es bestimmte Eigenschaften der Pokerspieler gibt, die beim Business helfen können. Leider, gibt es auch einige Charakterzüge eines typischen Pokerspielers, die Ihnen bei Ihrer Karriere nur schaden können. Den Besuchern unserer Internetseite stellen wir diesen Beitrag zur Verfügung, wo wir alle diese Eigenschaften analysieren. Wir hoffen, dass Sie in diesem Artikel viele nützliche Informationen für sich finden, welche Sie dann in die Praxis umsetzen können. Und wenn Sie gerade jetzt in einem Spielcasino kostenlos spielen wollen, steht es Ihnen jederzeit bereit.

Geben Sie sich viel Mühe, und dann lässt der Erfolg nicht auf sich warten

Poker ist ein besonderes Kartenspiel, das zu den Glückspielen nur nominal gehört. Und wenn Sie schon mal Poker gespielt haben, sollen Sie wissen, dass Ihr Gewinn nicht nur von Ihrem Glück abhängt. Man muss beim Poker alle Schritte durchdenken, zahlreiche Spielstrategien ausarbeiten, und natürlich, viel Mühe geben. Vergleichen Sie nur das Pokerspiel mit den Spielautomaten, und Sie werden sofort feststellen, dass diese Spiele gar nicht ähnlich sind. Also, sowohl beim Poker als auch im Business, soll man sich anstrengen, anstatt passiv auf den Erfolg zu warten. Entdecken Sie hier gute Casino Spiele, die Ihnen garantiert Spaß machen werden!

Entwickeln Sie Ausdauer!

Es ist auch wichtig zu bemerken, dass sowohl beim Pokerspiel, als auch bei der Organisation eines Unternehmens, man die Ausdauer trainieren soll. Die Pokerspieler können manchmal eine Partie stundenlang spielen, und in diesem Fall ist es notwendig, Beharrlichkeit zu zeigen, um nicht aufzugeben. Beim Business ist die Situation ganz ähnlich: der gute Unternehmer soll im Laufe der langen Zeit viel arbeiten, um Erfolg zu haben. Leider darf man nicht davon ausgehen, dass der Erfolg und Reichtum von einem Tag auf den nächsten kommen werden.

Es ist notwendig, das Risiko abzuwägen

Beim Poker ist es auch notwendig, das Risiko richtig einzuschätzen. Das hilft den Spielern zu bestimmen, wann es sich lohnt, zu riskieren und wann das Risiko unnötig ist. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass diese Eigenschaft im Unternehmen ebenfalls sehr nützlich ist.

Optimismus spielt eine wichtige Rolle

Die Psychologen haben bewiesen, dass die Glückspieler, zu denen auch Pokerspieler gehören, zum größten Teil optimistische Leute sind. Beim Poker kann man kaum gewinnen, wenn man an den Erfolg nicht glaubt. Im Geschäft müssen Sie auch optimistisch bleiben, und nur an die positive Entwicklung von ihrem Business denken.

Lernen Sie zu verkaufen!

Das Glückspiel Poker bringt uns das Verkaufen bei. Man muss ganz schnell bestimmen, was seine Gegenspieler wünschen, um all ihre Wünsche im weiteren Spielverlauf berücksichtigen zu können. Der gute Unternehmer soll auch immer genau wissen, was seine Kunden wollen. Und ihre Wünsche immer beachten, sonst wird er keinen Erfolg haben.

Welche Eigenschaften können Ihnen schaden?

Oben haben wir über die Eigenschaften der erfolgreichen Pokerspieler gesprochen, die im Geschäft helfen können, und jetzt möchten wir ein paar Worte über die schädlichen Charakterzüge der Pokerspieler sagen. Erstens, viele Menschen, die Poker spielen, lügen auch zu viel. Im Business wird der Lügner keinen Erfolg haben. Wenn Sie die ganze Zeit lügen, verlieren Sie das Vertrauen Ihrer Kunden. Zweitens, ist Poker ein schonungsloses Spiel, wo nur Einer gewinnt, und die anderen verlieren. Im Unternehmen ist das nicht so. Es können Situationen entstehen, wo mehrere Seiten im Vorteil sind. Man muss das beim Business miteinkalkulieren.

Also, das Spiel Poker kann Ihnen bestimmt in Ihrem Unternehmen sehr nützlich sein, weil die erfahrenen Pokerspieler viele Eigenschaften haben, die beim Business helfen können. Trotzdem gibt es einige Dinge, die Ihnen nur schaden können. Wir empfehlen Ihnen alles bereits Gesagte auszuwerten, und zu der richtigen Entscheidung zu kommen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg sowohl im Business, als auch beim Spiel!

