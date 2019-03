Es ist nun mal Fakt. Unheimlich viele Menschen nutzen sogenannte Online Casinos. Und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Es ist in der Tat ein Milliarden Markt. Und weil es ein so lukrativer Markt ist, zieht das natürlich auch einige sehr schwarzer Schafe an.

Aber woran erkennt man nun ein seriöses Angebot? Ganz ehrlich, diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Aber es gibt Hinweise und Eigenschaften, die seriöse Angebote von den schwarzen Schafen unterscheiden können.

Regulierung auf europäischer Ebene

Diese schwarzen Schafe sind zwar weitgehend verdrängt, was vor allem ein verschiedenen Regulierungen auf europäischer Ebene lag. Dies holte den Markt nämlich aus einer rechtlichen Grauzone. Was letztendlich dem Schutz der Nutzer, die zum Beispiel gerne Live Casino Spiele nutzen, dient. Den nun konnten Lizenzen vergeben werden, was für den Nutzer eine gewisse rechtliche Sicherheit bietet. Zwar werden diese Lizenzen noch immer vornehmlich durch Malta vergeben, diese stehen aber trotzdem fest im europiäschen Recht verankert. Dementsprechend stehen hinter den Angboten im Web schon lange keine windigen Geschäftsmänner mehr, sondern durchaus große Unternehmen mit einer ganzen Reihe an Mitarbeitern.

Trotzdem gibt es sie noch: die schwarzen Schafe! Und bei denen möchte natürlich niemand wirklich landen.

Google hilft

Und ein wirklich gutes Hilfsmittel hier die Spreu vom Weizen zu trennen, ist natürlich Google. Und hier gilt das selbe, wie bei Online Shops oder Reisebuchungen. Bevor wir diese nämlich nutzen, googlen wir im Web nach Erfahrungsberichten anderer. Liefert der Shop schnell? Oder wie toll ist das Hotel? All das beantworten andere Nutze im Web. Und das lässt sich natürlich auch über Casino Anbieter finden. Einzelne schlechte Berichte fallen dabei natürlich nicht so ins Gewicht, da es den ein oder andere Nutzer immer gibt, der sich über etwas ärgert. Und sei es nur, das schlechte Design einer Homepage. Häufen sich diese schlechten Berichte allerdings, dann sollte man hellhörig werden und im Zweifel die Finger von einem Anbieter lassen.

Die Besucherzahlen



Lassen sich keine Erfahrungsberichte finden, gibt es noch einen anderen Hinweis auf schlechte und unseriöse Angebote. Spielermangel! Denn die Besucherzahlen sind ein gutes Indiz dafür wie sehr bzw wie schlecht ein Angbot ankommt. Hat man selbst zu Stoßzeiten das Gefühl, dass verdammt wenig Spieler da sind, sollte man sich nach einem anderen Angebot umsehen.

Wichtig: transparente Informationen

Und ein extrem wichtiges Indiz für einen seriösen Anbieter ist natürlich dessen Informationspolitik. Schweigt man sich der Anbieter auf der Homepage über die Casino Lizenz aus, ist kein Impressum vorhanden oder fehlen Auszahlunsgquoten, dann sollte man als Nutzer die Finger weg lassen. Denn genau diese Informationen müssen für den Nutzer klar erkennbar und leicht zugänglich sein. Hier gilt ganz einfach die Regel, wer nichts zu verbergen hat, gibt diese Informationen bereitwillig und offen preis.

Nie vergessen: Der gesunde Menschenverstand

Und ein natürlich nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel ist der gesunde Menschenverstand. Den sollte man ganz einfach nicht ausschalten. Denn manchmal reichen für den ein oder anderen ja auch mal Slot Spiele ohne Einzahlung um Spass zu haben. Man muss ja nicht immer gleich um Geld spielen. Möchte man dies doch tun und man hat einfach kein gutes Gefühl bei einem Angebot, dann sollte man es schlicht nicht nutzen. Bleibt man aber wachsam und achtet auf ein paar Dinge, minimiert man das Risiko auf ein schwarzes Schaf im Web hereinzufallen.

Teilen mit: Facebook

Twitter

Reddit

Pocket

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Pinterest