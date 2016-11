Smartphones und ähnliche mobile Geräte gibt es eigentlich noch gar nicht so lange, dennoch sind sie aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Egal ob am frühen Morgen im Zug zur Arbeit / Schule, im Bett vor dem einschlafen oder an der Bushaltestelle: Menschen starren auf ihre mobilen Geräte und lesen, chatten oder spielen vor sich hin.

Gerade Spiele sind ein sehr netter Zeitvertreib. Auch ich spiele hin und wieder mal auf meinem Smartphone / Tablet.

Was bietet der Markt?

Die Anzahl der kostenlosen Spiele im Appstore oder Playstore scheint schier endlos zu sein. Man findet alle möglichen Spiele – Ego Shooter, Jump’N’Runs, Strategiespiele und sogar MOBA Titel. Es ist quasi für jeden Geschmack etwas dabei. Zwar sind diese Spiele fast immer kostenlos, aber hinter dem Free2Play Kostüm steckt fast immer das selbe Geschäftsmodell. Wer im Spiel schneller voran kommen möchte muss mit barer Münze dafür zahlen. Das ist zwar fair, kann sich aber sehr schnell zur einer Kostenfalle entwickeln oder einfach nur den Spielspaß nehmen.

Auch Glücksspiel-Apps erfreuen sich großer Beliebtheit. Sogar auf der großen Streaming-Plattform Twitch.tv ist Poker und Co. ziemlich beliebt bei den Zuschauern. Mich persönlich interessieren derartige Apps rund um gängige Casino Spiele eher weniger, aber dennoch kann ich den Reiz davon verstehen. Eine Übersicht über gute Apps zu derartigen Spielen wie beispielsweise auf besterbonus.de zu bekommen ist relativ schwer.

Greift man hingegen zu den kostenpflichtigen Apps muss man sich mit diesem Prinzip nicht herumschlagen und bekommt (fast immer) vollwertige Spiele. Auch ich habe mich da in letzter Zeit etwas umgeschaut und habe 3 sehr gute Spiele zum kleinen Preis gefunden.

Star Wars – Knights Of The Old Republic

Für PC Spieler ist dieses Rollenspiel beinahe legendär. Anfang der 2000er Jahre erschien dieses Epos und verzückte Kritiker und Spieler mit seiner Story und dem schieren Umfang. Mehr Star Wars Atmosphäre bot bis dahin keine anderes Spiel. Mittlerweile gibt es das Spiel seit einer Weile für mobile Geräte und ist auf jeden Fall für Fans von Rollenspielen einen Blick wert. Die Umsetzung der Steuerung ist wirklich sehr gut gelungen und das Spiel läuft sehr rund.

Doorkickers

Ein anderes sehr schönes Spiel ist Doorkickers. Dabei handelt es sich um ein Taktik-Spiel, das ein wenig an die alten Teile der Rainbow Six Serie erinnert. Man übernimmt das Kommando über eine Spezialtruppe der Polizei, welche sich um Geiselnahmen und ähnliches kümmert. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Actionspiel, denn man muss vor jedem Einsatz die Routen der Polizisten einzeichnen und ihnen vorgeben, was sie zu tun haben. Sehr spannend und motivierend.

Lara Croft Go

Lara Croft wird in einem Atemzug mit Mario und Duke Nukem genannt und feiert derzeit auf den Konsolen und dem PC ein gelungenes Comeback. Aber auch auf dem Smartphone räumt die britische Archäologin kräftig ab, denn Lara Croft Go ist ein preisgekröntes Spiel und eines der am meisten gekauften Apps. Das Spiel an sich ist ein Puzzle / Geduldsspiel und bietet zwar keine Action, aber bringt dafür den Kopf zum Rauchen. Das Spiel ist auf jeden Fall einen Blick wert.

