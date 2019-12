Ok, sie sind natürlich hässlich. Und sie sind hochgradig kitschig. Und im Normalfall würde niemand von uns auch nur daran denken so etwas anzuzuziehen. Aber Weihnachten ist grundsätzlich immer der Ausnahmezustand und nie der Normalfall. Und Weihnachten mit all seiner Deko, den vielen blinkenden, bunten Lichtern ist nun mal kitschig und je nach Talent des Schmückenden kann auch ein Weihnachtsbaum so richtig hässlich sein. Warum sollte man sich also nicht mal in Schale werfen und sich einen richtig coolen Weihnachtspullover überwerfen?

Weihnachtsmann, Rentiere und Schnee

Und ja, Weihnachtspullover sind grundsätzlich kein modischer Renner. Meist sind sie in sehr kräftigen Farben gehalten. Was dann in den allermeisten Fällen auf ein sattes, weihnachtliches Rot hinausläuft. Und als Motiv kommt meist der Weihnachtsmann, Rentiere oder beides zum Einsatz. Diese werden dann meist noch von jeder Menge Schneeflocken eingerahmt. Jap, das ist kitschig. Aber ich sagte ja schon, das Weihnachten kitschig ist.

Was Gamer und Nerds angeht, die sind ja ohnehin cooler als viele andere, die kommen bezüglich Weihnachtspullovern sowieso voll auf ihre Kosten. Schließlich gibt es auch Pullover, die eben nicht den Weihnachtsmann oder Rentiere als Motiv haben. Es gibt für Gamer auch viel passendere Weihnachtspullover mit richtig coolen Motiven.

Star Wars xmas

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Pullover mit Darth Vader als Motiv? Gibt es. Aber da es ja Weihnachtlich sein soll, trägt Darth Vader auf seinem markanten Helm selbstverständlich noch zusätzlich eine Weihnachtsmütze. Ich erwähnte schon, dass Weihnachten kitschig ist. Das macht nun mal auch vor Darth Vader nicht halt.

Ganz ähnlich sieht das mit den ebenfalls aus Star Wars bekannten Wookies aus. Auch die finden sich mit Weihnachtsmütze ausgestattet auf dem ein oder anderen Weihnachtspullover wieder.

Ein solcher Weihnachtspullover mit weihnachtlichem Star Wars Motiv ist natürlich umso cooler, wenn man bedenkt, dass am 19. Dezember 2019 der neue Star Wars Teil in die Kinos kommt. Zu Star Wars: der Aufstieg Skywalkers wäre dann im Grund die Gelegenheit einen solchen Pullover zu tragen.

Viele weitere Motive

Aber auch wenn man nicht gerade der Star Wars Fan ist, finden sich im Netz eine ganze Reihe weiterer Weihnachtspullover Motive, die sich ganz klar an Gamer richten. So lassen sich Pullover mit PacMan oder Nintendo Motiven finden oder aber auch Motive zu diversen anderen Games und Filmen.

Mit einem solchen Outfit ausgestattet, kann Weihnachten auch für einen Gamer kommen.

