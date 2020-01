Online Roulette Casinos sind in Deutschland lediglich in Schleswig-Holstein legal. Im Juni 2019 wurde eine entsprechende Sonderregelung verlängert. In allen anderen Bundesländern ist Online Glücksspiel nach wie vor verboten. Viele Online Gamer sind verunsichert. Wir haben zusammengestellt, auf was bei der Auswahl eines legalen Online Roulette Casinos geachtet werden sollte. Außerdem stellen wir die aktuell empfehlenswertesten Online Roulette Casinos vor.

Sind Online Roulette Casinos in Deutschland legal?

In Deutschland regelt der Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) alles rund um das Thema Glücksspiel. Dazu gehört natürlich auch das Spielen im Internet um echtes Geld. Die Regelung in §4 GlüStV hierzu ist eindeutig: „Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet ist verboten.“

Uneinheitliche Regelungen innerhalb Deutschlands schaffen Verunsicherung bezüglich Online Roulette Casinos

Seit dem Jahr 2011 weicht das Bundesland Schleswig-Holstein von dieser gesetzlichen Regelung ab. Die dortige Landesregierung ist deutschlandweit die einzige, die bisher Lizenzen für den Betrieb von Online Casinos vergeben hat. Laut den Experten von onlineroulettedeutschland.com hat die Regierung des nördlichsten Bundeslandes damit den Grundstein für „legale Online Roulette Casinos in Deutschland“ gelegt.

Aktuell werden keine weiteren Lizenzen vergeben. Die alten behalten vorerst bis zum Juni 2021 ihre Gültigkeit. Dann wird über eine bundesweit einheitliche Regelung verhandelt. Für den Moment heißt das: Nur Spieler aus Schleswig-Holstein, die bei einem dort lizenzierten Online Roulette Casino spielen, sind rechtssicher unterwegs.

Das EU-Recht schafft eine Grauzone für Online Roulette Casinos in Deutschland

Es gibt jedoch auch Anbieter, die ihre Dienste in ganz Deutschland anbieten dürfen. Hierzu zählen Anbieter aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Denn nach geltendem europäischen Recht hat jeder Anbieter aus einem EU-Mitgliedsstaat das Recht, seine im Internet angebotene Dienstleistung auch in anderen Mitgliedsstaaten anzubieten.

Anbieter von Online Roulette Casinos mit Sitz im europäischen Ausland werden deshalb in Deutschland geduldet. Voraussetzung hierfür ist, dass sie sich an den gültigen Jugend- und Spielerschutz in Deutschland halten und über eine gültige Lizenz aus einem EU-Mitgliedsstaat verfügen.

Online Casinos in Deutschland: Ein Einblick in die unklare Rechtslage in Deutschland

Welche Merkmale haben legale Online Roulette Casinos?

Online Roulette Casinos mit Einsatz von Echtgeld, die von Deutschen legal genutzt werden dürfen, sind an folgenden Merkmalen erkennbar:

Sie wurden in einem EU-Mitgliedsstaat lizenziert.

Die bekanntesten Lizenzgeber sind die Malta Gaming Authority (MGA) und die Gibraltar Betting and Gaming Association (GBGA). Roulette Casinos (eigene Darstellung)

Die bekanntesten Lizenzgeber sind die Malta Gaming Authority (MGA) und die Gibraltar Betting and Gaming Association (GBGA). Roulette Casinos (eigene Darstellung) Das Online Casino akzeptiert deutsche Spieler.

Da sich Anbieter von Online Roulette in Deutschland in einer Grauzone bewegen, entschließen sich manche Online Casinos zum Ausschluss deutscher Spieler. Vor Spielbeginn sollten daher unbedingt die AGB des Anbieters gelesen werden – unabhängig davon, ob er über eine EU-Lizenz verfügt oder nicht.

Da sich Anbieter von Online Roulette in Deutschland in einer Grauzone bewegen, entschließen sich manche Online Casinos zum Ausschluss deutscher Spieler. Vor Spielbeginn sollten daher unbedingt die AGB des Anbieters gelesen werden – unabhängig davon, ob er über eine EU-Lizenz verfügt oder nicht. Der Anbieter hält sich an das europäische Umsatzsteuergesetz für elektronische Dienstleistungen.

Demnach ist er verpflichtet, die Steuer in im Land des Spielers abzuführen.

Welche weiteren Kriterien sollten bei der Auswahl eines Online Roulette Casinos berücksichtigt werden?

Es gibt jedoch weitere Kriterien, die bei der Auswahl eines Online Roulette Casinos berücksichtigt werden sollten:

die Höhe des Willkommensbonus

die von unabhängigen Prüflaboren bescheinigte Auszahlungsquote

24/7 Kundenservice in deutscher Sprache

hohe Sicherheit bezüglich Ein- und Auszahlungen

breites Angebot an Zahlungsmethoden

Fairness und Spielerschutz

Der Willkommensbonus

Häufig stockt das Online Casino den ersten Einzahlungsbetrag eines Spielers auf. Gängig ist die Verdoppelung des eingezahlten Betrags bis zu einer bestimmten Betragsgrenze. Die Höhe des Bonus variiert zwischen den einzelnen Online Roulette Casinos sehr stark. Oftmals wird zusätzlich zum Bonus noch eine begrenzte Anzahl an Freispielen gewährt.

Die Auszahlungsquote

Diese Quote gibt an, wieviel Prozent der eingezahlten Beträge in Form von Gewinnen wieder an die Spieler zurückfließen. Je höher die Auszahlungsquote ist, desto höher sind die Rückflüsse an die Spieler. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der RTP-Rate, der Return-to-Player-Rate.

Vergleich der Auszahlungsquote von Online Casinos mit der staatlichen Lottogesellschaft

Die RTP-Raten seriöser Online Casinos liegt in der Regel über 97%. Zum Vergleich: Bei der bekannten Ziehung „6 aus 49“ im deutschen Lotto liegt die Auszahlungsquote bei gerade einmal 50%. (Link: https://gluecksspiel.uni-hohenheim.de › Oekonomie › Ausschuettungsquoten)

Auszahlungsquoten im Vergleich (Quelle: https://gluecksspiel.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Oekonomie/Ausschuettungsquoten.pdf)

24/7 Kundenservice in deutscher Sprache

Für den Fall, dass technische Probleme auftreten oder es zu einer Verzögerung bei der Auszahlung kommt, sollte ein deutschsprachiger Kundensupport zur Verfügung stehen.

Hohe Sicherheit von Ein- und Auszahlungen

Zum Schutz der übermittelten Daten, beispielsweise von Zahlungsmethoden und persönlichen Daten, sollte eine 128 Bit SSL-Verschlüsselung heute eine Selbstverständlichkeit sein. Um sicher zu gehen, sollte auf das Symbol eines Vorhängeschlosses in der Adresszeile des Browsers geachtet werden.

Angebot unterschiedlicher Zahlungsmethoden

Gute Online Casinos bieten verschiedene Zahlungsmethoden an, darunter die Bezahlung per Kreditkarte und Banküberweisung.

Fairness und Spielerschutz

Beim Spielen im Internet ist die Einschätzung der Fairness noch schwieriger als am realen Roulettetisch. Umso wichtiger sind regelmäßige Tests unabhängiger Prüfinstitute, wie der eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance (eCOGRA).

Die besten Online Roulette Casinos

Wer zu den besten in Deutschland verfügbaren Online Roulette Casinos zählen möchte, verfügt also mindestens über eine EU-Lizenz zum Angebot von Glücksspielen im Internet. Außerdem erlauben diese Online Casinos deutschen Gamern das Spielen. Zudem führen sie die durch deutsche Spieler erwirtschaftete Umsatzsteuer in Deutschland ab.

Des Weiteren erfüllen sie alle weiteren oben genannten Kriterien. Als Entscheidungshilfe zur Auswahl eines geeigneten Online Roulette Casinos gibt es eine Übersicht über den maximalen Willkommensbonus und die Auszahlungsquote einiger Online Roulette Casinos von www.besteonlinecasinos.co.

Online Roulette Casino Maximaler

Willkommens-bonus Auszahlungs-quote betsson 100

Euro 96,70% betway 250

Euro 98,00% Casimba 500

Euro 96,50% Casino

Club 1.000

Euro 96,92% casinoeuro 150

Euro 95,50% DrückGlück 50

Euro 96,19% Karamba 200

Euro 96,98% Mo

Play 100

Euro 96,80% Net

Bet 200

Euro 96,93% Royal

Panda 800

Euro 94,77%

Auszahlungsquoten ausgewählter Online Roulette Casinos im Dezember 2019 über alle angebotenen Casinospiele hinweg (alphabetische Reihenfolge)

Fazit zu den besten Online Roulette Casinos in Deutschland

Online Glücksspiel erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit. Durch Live Dealer wird das Online Erlebnis zunehmend realer. Doch die unklare Rechtssituation verunsichert viele Spieler. Wer rechtssicher in einem Online Roulette Casino spielen möchte, ist gut beraten, sich an die oben beschriebenen Tipps zu halten. Denn wer an einem Online Casino spielt, das alle genannten Kriterien erfüllt, braucht sich zunächst keine Sorgen um die Rechtmäßigkeit seines Handelns machen. Wie sich die rechtliche Situation in Deutschland jedoch in Zukunft entwickelt, bleibt abzuwarten.

Teilen mit: Facebook

Twitter

Reddit

Pocket

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Pinterest