Sie sind schon seit einigen Jahren wirklich angesagt. Sogenannte Let´s Play Videos. Das heisst, dass ein Gamer zum Beispiel sein Lieblingsgame zockt und dabei das Spielgesschehen aufnimmt und das dann als Video veröffentlicht. Das kann durchaus spannend sein.

Lets Play, Tutorials und Schulungen

Aber nicht nur um ein Lets Play Video zu erstellen kann es wichtig sein, den Bildschirm aufzunehmen. Gründe hierfür kann es viele geben. Und die Corona Pandemie hat dies sogar noch einmal besonders hervorgehoben, da viele Menschen zeitweise und immernoch nicht an einem Ort zusammenarbeiten. Ganz viele arbeiten aktuell noch immer vom Homeoffice aus. Und gerade deswegen kann es wichtig sein, dass man Dinge, die am Bildschirm geschehen, anderen auch zeigen zu können. Das gilt auch für Lehrer oder Menschen, die YouTube Tutorials erstellen möchten. Wieder andere möchten zum Beispiel einen YouTube Livestream aufzeichnen, den ein YouTuber gerade sendet. Gründe das Geschehen am Computerbildschirm aufzunehmen gibt es also viele.

Nun könnte man sich zu diesem Zweck auch mit dem Smartphone vor den Bildschirm setzen und mit der eingebauten Kamera den Screen abfilmen. Das wäre eine Möglichkeit, führt aber unweigerlich zu Bildschirmaufnahmen von beeindruckend schlechter Qualität. Glücklicherweise lassen sich Bildschirmaufnahmen mit dem richtigen Softwaretool bewerkstelligen! Das funktioniert sogar recht einfach und das Ergebnis kann sich in der Regel, wahrsten Sinne des Wortes, auch wirklich sehen lassen. Und letztendlich ist der Einsatz eines geeigneten Tools auch die einfachste Lösung.

EaseUs RecExperts

Ein solches Tool ist EaseUS RecExperts. Das Tool kostet in der Lifetime Lizenz aktuell 67,95€. Es gibt aber auch eine Monatslizenz für 10,77€ oder eine Jahreslizenz für 22,77€.

Das kleine Tool ermöglicht es, wie zu erwarten, das was am Computerbildschirm passiert aufzunehmen und am Ende in ein abspielbares Videoformat zu packen. Die Möglichkeiten, die das Tool zu diesem Zweck bietet, sind dabei durchaus umfangreich.

So kann festgelegt werden, welcher Bereich des Screens aufgenommen wird. Ob nur ein bestimmtes Fenster aufgenommen werden soll. Nutzt man mehr als einen Monitor, kann natürlich auch festgelegt werden, welcher Monitor der Aufnahme dient. Und Besitzer eine Webcam können deren Bild als Overlay ebenfalls mitaufzeichnen. Gleiches gilt für Tonsignale eine Mikrofons, welches ebenfalls gleichzeitig mitaufgezeichnet werden kann. Gesteuert wird das Ganze entweder über die Oberfläche des Tools oder aber auch über einstellbare Hotkeys.

Was für Gamer durchaus wichtig sein kann: für ihre Lets Play Videos lässt sich die Framerate festlegen, mit der EaseUs RecExperts aufnehmen soll. Allerdings kann man diese auch auf variabel stellen.

Echtzeitbearbeitungen

Für Tutorials dürfte interessant sein, dass man diverse Echtzeitbearbeitungen hinzufügen kann. Hierzu zählen zum Linien, Pfeile oder auch Texte.

Ist man fertig mit seine vorführbaren Tätigkeit am Bildschirm, packt EaseUs RecExperts alles in ein abspielbares und auf YouTube hochladbares Video. Dieses kann man auch noch mit einem Wasserzeichen versehen, damit auch jeder weiß, wer es erstellt hat.

Einfaches und trotzdem umfangreiches Tool

EaseUs RecExperts bietet also genau die Funktionen, die man zum Erstellen von Tutorials, Schulungen oder Gaming Videos benötigt. Das Tool lässt sich dabei wunderbar einfach bedienen und das obwohl es viele Funktionen und Einstellmöglichkeiten bietet.

