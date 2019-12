Als passionierter Gamer kommen Sie in vielen Bereichen – ob bewusst oder unbewusst – mit Glücksspiel in Berührung. Loot Boxes, Skins und natürlich die große Debatte rund um das Diamond Casino in GTA 5. Überall wimmelt es von Möglichkeiten, mit ein bisschen Glück etwas Großartiges zu gewinnen.

Vielleicht haben Sie sogar schonmal mit dem Gedanken gespielt, einem echten Online Casino beizutreten, aber wussten nicht so ganz, wie und wo Sie anfangen sollten. Wir erklären kurz und knackig, wie Sie ein sicheres Online Casino finden und worauf Sie bei der Auswahl achten sollten. Für mehr Informationen zu diesem Thema schauen Sie sich auf die Guides & Testberichte auf Tips For Winning an.

Willkommensbonus für neue Spieler

Neue Kunden erhalten von Online Casinos in der Regel einen Bonus. Dieser wird entweder direkt nach der kostenlosen Registrierung oder nach der ersten Einzahlung dem Spielerkonto gutgeschrieben. Boni kommen in verschiedenen Formen, wie zum Beispiel Freispielen, Gratisgeld, oder Cashback. Wo liegt der Unterschied?

Freispiele gelten ausnahmslos für Online Spielautomaten und geben Ihnen eine bestimmte Anzahl kostenloser Spins. Die Idee ist es, Ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Spiel oder Casino erstmal zu testen, bevor Sie ihr eigenes Geld setzen müssen. Natürlich hofft das Online Casino, dass sie das der Slot begeistert und sie anschließend um echtes Geld spielen. Sie verpflichten sich dazu aber nicht!

In der Regel sind Freispiele an strikte Bedingungen geknüpft und eignen sich weniger dazu, große Gewinne abzuräumen. So deckeln viele Online Casinos den maximalen Gewinnbetrag und machen einen Jackpot-Gewinn inklusive Auszahlung unmöglich. Nochmals sei erwähnt, dass Free Spins ausschließlich und Spielautomaten eingesetzt werden können. Falls Sie sich bei einem Casino mit dem Ziel registrieren, Blackjack oder Roulette zu spielen, dann ist diese Art von Bonus für Sie irrelevant.

Casino Spiele

Da wir gerade beim Thema Spiele sind. Sie sollten sich vor der Anmeldung bei einem Online Casino entscheiden, welche Spiele Sie eigentlich spielen wollen. Grundsätzlich haben alle Internet Spielotheken eine Vielzahl an Online Slots im Angebot, aber auch hier gibt es Unterschiede.

Skill On Net Casinos bieten in der Regel tausenden von Spielautomaten an, denn das White-Label-Unternehmen hat Partnerschaften mit allen großen Herstellern geschlossen. Auch SlotsMillion ist mit einem Portfolio von über 3000 Slots der Anlaufpunkt für Slot-Liebhaber.

Spielen Sie lieber klassische Tischspiele, dann wendet sich jedoch das Blatt. Zum einen sollten Sie in diesem Fall einen Anbieter auswählen, der Ihnen einen hohen Einzahlungsbonus anbietet und zum anderen sollten natürlich genügend Tischspiele zur Verfügung stehen. Das Genesis Casino brilliert in diesem Fall – dort erhalten Sie bis zu 1000 Euro und zudem über 50 Tischspiele.

Ein- und Auszahlungen im Online Casino

Das Ein- und Auszahlen von Guthaben ist im Online Casino – entgegen der Erwartung vieler – relativ einfach gestaltet. Glücksspielanbieter wickeln die Transaktionen dabei nicht selbst ab, sondern arbeiten mit namhaften Finanzunternehmen wie Visa, Mastercard, Paysafecard, Skrill u.v.m. zusammen. Die Überweisungen werden dabei verschlüsselt abgewickelt und sind genauso sicher, wie bei Amazon und anderen e-Commerce Shops.

Vor der Anmeldung sollten Sie jedoch einen Blick auf die Bearbeitungszeit der jeweiligen Anbieter werfen, denn dort kann es Unterschiede geben. In vielen Online Casinos beträgt die Bearbeitungsdauer lediglich 24 Stunden, aber einige Anbieter veranschlagen auch bis zu drei Tage. Wir empfehlen Ihnen vor der Registrierung einen Blick in die Fußzeile zu werfen. Dort finden Sie Menüpunkte für alle wichtigen Informationsseiten zu Themen wie Transaktionen, Bonusrichtlinien und Kundenservice.

Teilen mit: Facebook

Twitter

Reddit

Pocket

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Pinterest