Die beiden größten Lotterien in den USA sind tatsächlich die beiden größten Lotterien der Welt, wenn es um Jackpots geht. Sie haben Preise ausgeschüttet, die über eine Milliarde Dollar betragen, und das ist definitiv etwas, das jeder gewinnen möchte. Wie können Sie also die Vorteile dieser Spiele nutzen und Ihre eigenen Lose erwerben, um möglicherweise einen Jackpot zu knacken?

Spielen Sie den Powerball

Das erste dieser beliebten Spiele in den USA ist der Powerball. Es gibt ihn seit 1992, das heißt, er ist jetzt fast 30 Jahre alt. Und es wird in 45 verschiedenen Staaten und drei Territorien der Vereinigten Staaten gespielt. Aber auch wer außerhalb des Landes ist, kann eine Chance haben, mitzuspielen. Sie müssen nur wissen, wo Sie Ihr Ticket kaufen können.

Der Powerball hat fünf reguläre Zahlen und eine Powerball-Zahl. Und Sie haben die Möglichkeit, alle Zahlen auszuwählen. Sie können Ihr Ticket auch mit der Powerplay-Option erweitern, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie etwas weniger als den Jackpot gewinnen, möglicherweise einen größeren Preis erhalten, abhängig vom Powerplay für diese Woche.

Viele Lottospieler haben bereits hunderte von Millionen und sogar über eine Milliarde Dollar bei diesem Spiel gewonnen, was wahrscheinlich der Grund ist, warum es eine der beliebtesten Lotterien auf der Welt ist. Außerdem ist es einfach zu spielen und wird zwei Mal pro Woche gezogen.

Mega Millions spielen

Das nächste beliebte Spiel in den USA ist Mega Millions. Es ist etwas neuer, etwa 10 Jahre jünger als der Powerball und wird seit 2002 angeboten. Auch dieses Spiel wird an fast den gleichen Orten wie der Powerball angeboten, aber es ist auch für diejenigen verfügbar, die von anderen Ländern aus spielen möchten – wenn Sie wissen, wohin Sie gehen müssen.

Beim Mega Millions wählen Sie wieder zwischen fünf regulären Zahlen und einer Bonuszahl, aber diese heißt Mega Ball. Dann können Sie sich für die Option Megaplier entscheiden, mit der Sie potenziell einen größeren Gewinn erzielen können, wenn Sie etwas anderes als den Jackpot erhalten. In dieser Hinsicht ist es dem Powerball-Spiel sehr ähnlich.

Es gab auch hier schon viele Leute, die Millionen und Hunderte von Millionen gewonnen haben und sogar einen Fall, bei dem über eine Milliarde beim Spielen der Mega Millions gewonnen wurde. Aus diesem Grund ist es eines der beliebtesten Spiele und es ist einfach zu spielen. Außerdem gibt es zwei Ziehungen pro Woche, so dass es mehrere Gewinnchancen gibt.

Holen Sie sich Ihr Los

Wenn Sie bereit sind, Powerball oder Mega Millions zu spielen und die Chance haben wollen, ein paar Rekorde zu brechen, dann sollten Sie unbedingt bei RedFoxLotto.com vorbeischauen, gleich heute. Sie werden in der Lage sein, diese Spiele und eine ganze Menge mehr zu spielen. Und das bedeutet, dass Sie die Chance auf einen der größten Jackpots der Geschichte haben werden.

Mega Millions und Powerball sind immer eine gute Alternative zu Ihrer lokalen Lotterie, egal wie hoch die Jackpots zu dieser Zeit sind.

Teilen mit: Facebook

Twitter

Reddit

Pocket

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Pinterest