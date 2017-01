Kaum ein Markt ist so umkämpft wie das Internet. Geringe Zugangsvorrausetzungen, der stetige technische Fortschritt sowie ein großes Wachstumspotential haben zu einem wahren Boom in der Branche geführt. Doch diese rasante Zunahme an Webseiten stellt für viele Internetunternehmer eine große Herausforderung da. So gibt es immer mehr Webseiten, die sich inhaltlich ähneln und um die Gunst der gleichen Nutzer wetteifern. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu können greifen immer mehr Webseiten auf Maßnahmen des Suchmaschinenmarketings zurück.